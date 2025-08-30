Gamla ljósmyndin: Sigur gegn Belgum tryggði EM sætið

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Íslenska landsliðið í körfuknattleik er nú á EM karla í þriðja sinn og mætir Belgíu í dag klukkan 12:00 í öðrum leik sínum í riðlinum sem leikin er í Katowice í Póllandi eins og ítarlega hefur verið fjallað um hér á mbl.is undanfarna daga.
Leikurinn er þýðingarmikill í keppninni en þessi lið eru nálægt hvoru öðru á styrkleikalistanum.
Íslendingar eiga ágætar minningar frá viðureignum gegn Belgum en þó sérstaklega í undankeppninni fyrir EM 2017. Þá lagði Ísland Belgíu að velli fyrir fullu húsi 74:68 í Laugardalshöllinni í september árið 2016 og tryggði sér þannig sæti á EM árið eftir og lék þá í Helsinki.
Meðfylgjandi mynd tók Ófeigur Lýðsson fyrir Morgunblaðið og mbl.is í fagnaðarlátunum í Laugardalshöllinni þegar EM sætið var tryggt.
Njarðvíkingurinn Elvar Már Friðriksson er brosandi í fanginu á Skagfirðingnum Axel Kárasyni. Vinstra megin er Ísfirðingurinn Sigurður Þorsteinsson og Njarðvíkingurinn Logi Gunnarsson hægra megin, fjórði leikjahæsti maður landsliðsins frá upphafi. Í baksýn má sjá þjálfarann sigursæla Finn Frey Stefánsson sem þá var aðstoðarþjálfari hjá Craig Pedersen sem enn stýrir íslenska liðinu. Elvar Már er sá eini á myndinni sem er á EM í Katowice og er lykilmaður.