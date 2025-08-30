Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.8.2025 | 7:00

Gamla ljósmyndin: Sigur gegn Belgum tryggði EM sætið

mbl.is/Ófeigur Lýðsson

Tengdar fréttir

Gamla ljósmyndin

Gamla ljósmyndin: Hvað á að bæta miklu við?

» Fleiri tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Loïc Schwartz er leikmaður Saint-Quentin í Frakklandi og einn af lykilmönnum Belga.

Belgar með í sjötta sinn í röð

» Fleiri tengdar fréttir

Íþrótta­deild Morg­un­blaðsins og mbl.is held­ur áfram að gramsa í mynda­safni Morg­un­blaðsins og birta á mbl.is á laug­ar­dög­um. 

Gamla ljósmyndin: Leikstjórnandi „par excellence“
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Leikstjórnandi „par excellence“

Íslenska landsliðið í körfuknattleik er nú á EM karla í þriðja sinn og mætir Belgíu í dag klukkan 12:00 í öðrum leik sínum í riðlinum sem leikin er í Katowice í Póllandi eins og ítarlega hefur verið fjallað um hér á mbl.is undanfarna daga. 

Leikurinn er þýðingarmikill í keppninni en þessi lið eru nálægt hvoru öðru á styrkleikalistanum. 

Íslendingar eiga ágætar minningar frá viðureignum gegn Belgum en þó sérstaklega í undankeppninni fyrir EM 2017. Þá lagði Ísland Belgíu að velli fyrir fullu húsi 74:68 í Laugardalshöllinni í september árið 2016 og tryggði sér þannig sæti á EM árið eftir og lék þá í Helsinki. 

Gamla ljósmyndin: Móhíkanakambur
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Móhíkanakambur

Meðfylgjandi mynd tók Ófeigur Lýðsson fyrir Morgunblaðið og mbl.is í fagnaðarlátunum í Laugardalshöllinni þegar EM sætið var tryggt. 

Njarðvíkingurinn Elvar Már Friðriksson er brosandi í fanginu á Skagfirðingnum Axel Kárasyni. Vinstra megin er Ísfirðingurinn Sigurður Þorsteinsson og Njarðvíkingurinn Logi Gunnarsson hægra megin, fjórði leikjahæsti maður landsliðsins frá upphafi. Í baksýn má sjá þjálfarann sigursæla Finn Frey Stefánsson sem þá var aðstoðarþjálfari hjá Craig Pedersen sem enn stýrir íslenska liðinu. Elvar Már er sá eini á myndinni sem er á EM í Katowice og er lykilmaður. 

Gamla ljósmyndin: Árangur í austurvegi
Frétt af mbl.is

Gamla ljósmyndin: Árangur í austurvegi

Tengdar fréttir

Gamla ljósmyndin

Gamla ljósmyndin: Hvað á að bæta miklu við?

» Fleiri tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Loïc Schwartz er leikmaður Saint-Quentin í Frakklandi og einn af lykilmönnum Belga.

Belgar með í sjötta sinn í röð

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Pútín hafi „leikið á“ Trump ef ekkert verður af fundi Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins
Fleira áhugavert
Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti
Loka