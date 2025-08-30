Grátlega nálægt fyrsta EM-sigrinum

Ísland missti af sínum fyrsta EM-sigri á grátlegan hátt þegar liðið tapaði fyrir Belgum, 71:64, í D-riðli Evrópumóts karla í körfuknattleik í Spodek-höllinni í Katowice í Póllandi í dag.
Íslenska liðið er þá stigalaust eftir tvær umferðir og á þrjá erfiðustu andstæðingana eftir. Belgar eru komnir með tvö stig og standa mun betur í baráttunni um að komast áfram úr riðlinum.
Ísland mætir Póllandi í þriðju umferðinni klukkan 18.30 annað kvöld en á eftir mætast Frakkland - Slóvenía og Pólland - Ísrael.
Íslenska liðið var með forystuna nær allan leikinn en skoraði aðeins tvö stig gegn fjórtán á lokamínútum leiksins og missti vænlega stöðu niður í tap. Belgar komust fyrst yfir þegar 66 sekúndur voru eftir, 63:62, og skoruðu síðan átta stig á síðustu mínútunni.
Fyrsti leikhluti var hnífjafn upp í 17:17. Lítið sem skildi á milli liðanna. En smám saman tók Tryggvi Snær Hlinason leikinn í sínar hendur, sérstaklega í varnarleiknum, og átti stóran þátt í því að Belgar skoruðu ekki síðustu fjórar mínútur leikhlutans.
Því miður náðist ekki að fylgja því nógu vel eftir í sóknarleiknum, þarna var tækifæri til að ná góðu forskoti, en staðan eftir fyrsta leikhluta var 21:17, Íslandi í hag.
Það sama hélt áfram í öðrum leikhluta og eftir fjórar mínútur höfðu Belgar skorað eina körfu á átta mínútna kafla og staðan 25:19. En þegar Tryggva var skipt af velli í eina mínútu skoruðu Belgar tvo þrista og jöfnuðu metin í 25:25.
Ísland náði sjö stiga forskoti á lokakafla fyrri hálfleiks, 34:27, en Belgar löguðu stöðuna og í hálfleik stóð 36:32.
Íslenska liðið hitti aðeins út tveimur af tólf þriggja stiga skotum sínum í fyrri hálfleik, Kristinn Pálsson í bæði skiptin, og nýtti því ekki gott tækifæri til að fara með betra forskot inn í leikhléið.
Ísland komst í 40:35 í byrjun þriðja leikhluta en Belgar jöfnuðu í 43:43. Hittnin var áfram frekar slök en gríðarleg barátta í báðum teigum.
Staðan eftir leikhlutann var 52:46 og spennan í hámarki. Belgar minnkuðu muninn í 52:51 en en Ísland svaraði vel og komst í 58:51.
En Belgar komust yfir þegar rúm mínúta var eftir, 63:62, og í 65:62 þegar 20 sekúndur voru eftir. Tryggvi skoraði úr tveimur vítum en Belgar svöruðu eins.
Staðan 67:64 fyrir Belga þegar Ísland fór í sókn 15 sekúndum fyrir leikslok en boltinn tapaðist strax vegna þess að liðið var of lengi að taka innkast. Þar fór gott tækifæri í súginn. Belgar fengu boltann, skoruðu úr tveimur vítum og sigurinn var þeirra.
Stórleikur Tryggva dugði ekki til. Hann skoraði 20 stig, tók 10 fráköst og varði 5 skot og stóð upp úr í íslenska liðinu að þessu sinni.
Ísland: Tryggvi Snær Hlinason 20, Elvar Már Friðriksson 13, Martin Hermannsson 12, Jón Axel Guðmundsson 7, Kristinn Pálsson 6, Hilmar Smári Henningsson 2, Kári Jónsson 2, Ægir Þór Steinarsson 1, Styrmir Snær Þrastarson 1.
Belgía: Emmanuel Lecomte 16, Jean-Marc Mwema 13, Ismael Bako 10, Hans Vanwijn 8, Andy van Vliet 8, Niels van den Eynde 7, Loic Schwartz 4, Joppe Mennes 4, Kevin Tumba 1.
