Bjarni Már Valdimarsson og Davíð Þór Guðlaugsson bíða spenntir eftir leik Íslands og Belgíu á Evrópumótinu í körfubolta í Katowice á eftir og eru báðir vissir um íslenskan sigur.
„Ég held að þetta verði hörkuleikur og fer 82:79 fyrir Ísland. Þetta verður spenna fram á síðustu sekúndu," sagði Bjarni við mbl.is fyrir utan veitingastaðinn Green Point í miðborg Katowice í morgun.
Þar er hitað upp fyrir leik Íslands og Belgíu á EM í körfubolta sem hefst klukkan 12 að íslenskum tíma.
„Eigum við að segja 93:81 fyrir Ísland. Fyrsti sigurinn kemur núna, það er alveg klárt mál," sagði Davíð Þór.
Þeir félagar láta ekki körfuboltann duga því þeir skelltu sér líka á fótboltaleik í Póllandi í gærkvöld.
„Já, við fórum og sáum GKS Katowice vinna Radomiak Radom, 3:2, og held að við höfum verið lukkugrísir fyrir heimaliðið. Það var búið að tapa fjórum leikjum og var á botninum fyrir leikinn. Svo mætum við og þá kemur fyrsti sigurinn í langan tíma," sögðu þeir félagar.