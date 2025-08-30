Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.8.2025 | 10:50

Held að við höfum verið lukkugrísir

Davíð Þór Guðlaugsson og Bjarni Már Valdimarsson tilbúnir í fjörið …
Davíð Þór Guðlaugsson og Bjarni Már Valdimarsson tilbúnir í fjörið í Spodek-höllinni í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Bjarni Már Valdimarsson og Davíð Þór Guðlaugsson bíða spenntir eftir leik Íslands og Belgíu á Evrópumótinu í körfubolta í Katowice á eftir og eru báðir vissir um íslenskan sigur.

„Ég held að þetta verði hörkuleikur og fer 82:79 fyrir Ísland. Þetta verður spenna fram á síðustu sekúndu," sagði Bjarni við mbl.is fyrir utan veitingastaðinn Green Point í miðborg Katowice í morgun.

Þar er hitað upp fyrir leik Íslands og Belgíu á EM í körfubolta sem hefst klukkan 12 að íslenskum tíma.

„Eigum við að segja 93:81 fyrir Ísland. Fyrsti sigurinn kemur núna, það er alveg klárt mál," sagði Davíð Þór.

Þeir félagar láta ekki körfuboltann duga því þeir skelltu sér líka á fótboltaleik í Póllandi í gærkvöld.

„Já, við fórum og sáum GKS Katowice vinna Radomiak Radom, 3:2, og held að við höfum verið lukkugrísir fyrir heimaliðið. Það var búið að tapa fjórum leikjum og var á botninum fyrir leikinn. Svo mætum við og þá kemur fyrsti sigurinn í langan tíma," sögðu þeir félagar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum Nýta sér glugga til að fara fram á þyngri dóma Vann fyrir PPP og saksóknara
Fleira áhugavert
Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Drengurinn fundinn heill á húfi „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins
Loka