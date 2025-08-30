Tryggvi Snær Hlinason sagði að eftir góðan leik gegn Belgum í dag hefði endirinn verið grátlegur.
Ísland var með yfirhöndina nánast allan tímann í leik þjóðanna í úrslitakeppni EM í körfubolta í Katowice í Póllandi en missti Belgana fram úr sér á síðustu 66 sekúndum leiksins og tapaði 71:64.
„Ég er fyrst og fremst ótrúlega svekktur. Manni leið eins og við værum með þennan leik allan tímann, með stjórn á honum meirihluta leiksins, en náðum hins vegar aldrei að losa okkur frá þeim.
Því miður varð grátlegur endir á þessu þegar þeir komust yfir þarna í lokin," sagði Tryggvi við mbl.is eftir leikinn en hann skoraði 20 stig í leiknum, tók 10 fráköst og varði fimm skot og var besti maður íslenska liðsins. Belgarnir voru oft á tíðum hreinlega ráðalausir gegn honum í sóknarleik sínum.
„Já, við stóðum okkur vel í varnarleiknum og héldum þessu liði niðri mest allan tímann. Við getum klárlega verið stoltir af því og við vitum að við getum unnið þá á öðrum dögum. En því miður fór það ekki svo.“
Er hægt að útskýra svona stuttu eftir leik hvers vegna þetta fór allt úr böndunum þarna í lokin?
„Maður veit það ekki akkúrat núna, kannski vorum við að hugsa um að verja eitthvað forskot. En mér fannst við ekki breyta neinu svakalegu í okkar leik. Jú, vissulega hægðum við aðeins á okkur, sem er kannski eðlilegt í þessari stöðu, en kannski voru það mistök, við hefðum líklega átt að halda áfram að keyra á þá. En því miður hef ég ekki svarið við þessu núna.“
Þá eru það Pólverjar næstir, strax annað kvöld. Þið reynið væntanlega að gleyma þessum leik sem fyrst og einbeita ykkur að honum.
„Jú, það er bara næsta blaðsíða, næsti dagur, nýr leikur, annað tækifæri," sagði Tryggvi Snær Hlinason.