NBA-stjörnurnar fóru á kostum

NBA-stjörnurnar skinu skært í leikjum sínum á EM karla í körfubolta í dag.
Frakkland sigraði Slóveníu í æsispennandi leik í D-riðli Íslands í Katowice í Póllandi. Slóvenar byrjuðu leikinn virkilega vel og voru yfir 54:50 í hálfleik. Slóvenar voru síðan komnir með sex stiga forystu undir lok 3. leikhluta en þá gáfu Frakkar í og skoruðu 13 stigum meira en Slóvenía í 4. leikhluta sem var nóg til að stela sigrinum.
Það sauð síðan allt upp úr á síðustu sekúndu leiksins þegar Sylvain Francisco kom boltanum ofan í körfuna þegar leikmenn Slóveníu voru hættir að spila vörn þar sem úrslitin voru ráðin og höfðu þegar þakkað fyrir leikinn.
Slóvenar sættu sig ekki við þetta og létu Francisco svo sannarlega heyra það. Ekki breytti það úrslitum leiksins og mikilvægur sigur Frakka niðurstaðan, 103:95.
NBA-stórstjarnan Luka Doncic, leikmaður Slóveníu, fór á kostum og skoraði 39 stig, gaf átta stoðsendingar og tók átta fráköst.
Frakkar eru því með 4 stig í riðli Íslands en Slóvenar hafa tapað tveimur fyrstu leikjum sínum.
Serbía mætti Lettlandi í A-riðlinum Riga í Lettlandi þar sem Nikola Jokic, leikmaður Denver Nuggets í NBA-deildinni, átti einnig stórkostlegan leik. Hann skoraði 39 stig, gaf tíu stoðsendingar og tók fjögur fráköst sem tryggði Serbum 84:80 sigur gegn Lettum.
Serbar hafa unnið alla þrjá leiki sína en Lettar hafa nú tapað tvívegis á heimavelli í þremur leikjum.
Grikkland mætti Kýpur í C-riðlinum í Limassol á Kýpur þar sem Giannis Antentokounmpo var ekki með Grikklandi í dag. Ekki breytti það miklu því Grikkland fór með öruggan sigur af hólmi, 96:69.
Grikkir hafa unnið tvo fyrstu leiki sína en Kýpurbúar, sem leika á EM í fyrsta skipti, hafa tapað fyrstu tveimur leikjum sínum.