Kristinn Pálsson landsliðsmaður í körfuknattleik átti erfitt með að koma tilfinningum sínum í orð eftir tapið gegn Belgum á Evrópumótinu í Katowice í Póllandi í dag.
Þetta er mjög svekkjandi, að tapa eftir að hafa verið yfir í 39 mínútur. Ég er nánast orðlaus," sagði Kristinn við mbl.is eftir ósigurinn í dag, 71:64.
„Það er afar svekkjandi hvernig við spiluðum okkur út úr þessu á síðustu þremur til fjórum mínútum leiksins. Einhvern veginn féll ekkert skot með okkur, engir dómar, engir boltar.
Þetta leit mjög vel út fram að því – ef ég væri með einhverja skýringu á þessu hefðum við ekki tapað. Það er ógeðslega sárt að tapa svona eftir að hafa haft yfirhöndina allan leikinn og fulla stjórn á honum.
En það er annar leikur á morgun, við mætum Pólverjum og verðum að vera klárir í það," sagði Kristinn Pálsson.