Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.8.2025 | 15:40

Ógeðslega sárt að tapa svona

Kristinn Pálsson sækir að körfu Belganna í leiknum í Katowice …
Kristinn Pálsson sækir að körfu Belganna í leiknum í Katowice í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Pelle Larsson, hér í leik með Miami Heat, var stigahæstur allra á vellinum í dag.

Svíþjóð með þægilegan sigur

» Fleiri tengdar fréttir

Kristinn Pálsson landsliðsmaður í körfuknattleik átti erfitt með að koma tilfinningum sínum í orð eftir tapið gegn Belgum á Evrópumótinu í Katowice í Póllandi í dag.

Þetta er mjög svekkjandi, að tapa eftir að hafa verið yfir í 39 mínútur. Ég er nánast orðlaus," sagði Kristinn við mbl.is eftir ósigurinn í dag, 71:64.

„Það er afar svekkjandi hvernig við spiluðum okkur út úr þessu á síðustu þremur til fjórum mínútum leiksins. Einhvern veginn féll ekkert skot með okkur, engir dómar, engir boltar.

Þetta leit mjög vel út fram að því – ef ég væri með einhverja skýringu á þessu hefðum við ekki tapað. Það er ógeðslega sárt að tapa svona eftir að hafa haft yfirhöndina allan leikinn og fulla stjórn á honum.

En það er annar leikur á morgun, við mætum Pólverjum og verðum að vera klárir í það," sagði Kristinn Pálsson.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Pelle Larsson, hér í leik með Miami Heat, var stigahæstur allra á vellinum í dag.

Svíþjóð með þægilegan sigur

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Ekki ráðuneytisins að endurmeta Vann fyrir PPP og saksóknara Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum
Fleira áhugavert
Vann fyrir PPP og saksóknara Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Vissi ekki í hvað stefndi
Loka