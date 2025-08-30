Pólverjar sluppu naumlega gegn Ísrael

Pólverjar lentu í óvæntum vandræðum með Ísraelsmenn í háspennuleik í D-riðli Evrópumóts karla í körfuknattleik, riðli Íslands, í Katowice í Póllandi í kvöld.
Þeim tókst að sigra, 66:64, og eru með 4 stig eins og Frakkar. Ísrael og Belgía eru með 2 stig en Ísland og Slóvenía eru án stiga eftir tvær umferðir.
Pólverjar virtust stefna í sigur í hálfleik þegar staðan var 39:26 þeim í hag.
Ísraelar tóku hins vegar magnaða rispu í þriðja leikhluta og voru yfir, 51:48, að honum loknum.
Eftir það var mikill barningur til leiksloka og liðin yfir til skiptis.
Jordan Loyd kom Pólverjum í 66:64 þegar 13 sekúndur voru eftir þegar hann fylgdi eftir eigin skoti sem geigaði.
Deni Avdija reyndi að tryggja Ísrael sigur með þriggja stiga skoti á síðustu sekúndu en það geigaði og Pólverjar fögnuðu torsóttum sigri.
Jordan Loyd hefur reynst algjör himnasending fyrir Pólverja en hann fékk ríkisborgararétt í sumar. Hann skoraði 27 stig í kvöld og hefur verið þeirra langbesti maður í fyrstu tveimur umferðunum.
Avdija var yfirburðamaður hjá Ísrael með 23 stig, 9 fráköst og 5 stoðsendingar.
Ísland mætir Póllandi í þriðju umferðinni annað kvöld, sunnudagskvöld, klukkan 18.30.