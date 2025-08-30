Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.8.2025 | 20:36 | Uppfært 21:09

Pólverjar sluppu naumlega gegn Ísrael

Jordan Loyd var allt í öllu hjá Pólverjum í kvöld.
Jordan Loyd var allt í öllu hjá Pólverjum í kvöld. Ljósmynd/KoszKadra

Pólverjar lentu í óvæntum vandræðum með Ísraelsmenn í háspennuleik í D-riðli Evrópumóts karla í körfuknattleik, riðli Íslands, í Katowice í Póllandi í kvöld.

Þeim tókst að sigra, 66:64, og eru með 4 stig eins og Frakkar. Ísrael og Belgía eru með 2 stig en Ísland og Slóvenía eru án stiga eftir tvær umferðir.

Pólverjar virtust stefna í sigur í hálfleik þegar staðan var 39:26 þeim í hag.

Ísraelar tóku hins vegar magnaða rispu í þriðja leikhluta og voru yfir, 51:48, að honum loknum.

Eftir það var mikill barningur til leiksloka og liðin yfir til skiptis.

Jordan Loyd kom Pólverjum í 66:64 þegar 13 sekúndur voru eftir þegar hann fylgdi eftir eigin skoti sem geigaði.

Deni Avdija reyndi að tryggja Ísrael sigur með þriggja stiga skoti á síðustu sekúndu en það geigaði og Pólverjar fögnuðu torsóttum sigri.

Jordan Loyd hefur reynst algjör himnasending fyrir Pólverja en hann fékk ríkisborgararétt í sumar. Hann skoraði 27 stig í kvöld og hefur verið þeirra langbesti maður í fyrstu tveimur umferðunum.

Avdija var yfirburðamaður hjá Ísrael með 23 stig, 9 fráköst og 5 stoðsendingar.

Ísland mætir Póllandi í þriðju umferðinni annað kvöld, sunnudagskvöld, klukkan 18.30.

