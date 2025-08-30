Slóvenar eða Frakkar hefðu aldrei fengið á sig svona dóm

„Það er verst að geta ekki gefið fólkinu í stúkunni þennan fyrsta sigur á stórmóti," sagði Martin Hermannsson við mbl.is eftir ósigurinn gegn Belgum, 71:64, í annarri umferð D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í Katowice í dag.
Íslenska liðið var yfir nánast allan leikinn, þar til Belgar náðu forystunni rúmri mínútu fyrir leikslok og tryggðu sér sigurinn.
„Mér fannst við vera miklu betri í þessum leik. Þarna í lokin skoruðu þeir nokkrar körfur upp úr engu og unnu. Þessi leikur var okkar að vinna - það er það sem er svekkjandi í þessu. Við gerðum allt rétt, vorum með forystuna allan leikinn, og mér fannst við alltaf vera með þetta í okkar hendi.
Svo í lokin, þá er kannski komin þreyta í menn og við hættum kannski að gera það sem hafði virkað vel. Við fórum of mikið í að spila "pick-and-roll" á toppnum. Það hefði kannski þurft meiri hreyfanleika, en kannski skrifast það á þreytu.
Undir lokin fengu þeir alltof mörg tækifæri. Við stoppuðum þá tvisvar en þeir náðu sóknarfráköstum og skoruðu í kjölfarið og það var eins og hnífur í bakið á þessum tímapunkti.
Kannski var það reynslan sem færði þeim þennan sigur, heppni að einhverju leyti, það má eflaust skrifa þetta á margt, en þetta er fyrst og fremst gífurlega svekkjandi," sagði Martin.
Hvað gerðist þarna þegar 15 sekúndur voru eftir og þið töpuðuð boltanum í innkasti? Þarna var tækifærið til að jafna með þriggja stiga skoti.
„Við vorum of lengi að kasta boltanum inn og það var dæmt á það. Ég var fyrsti möguleikinn og svo átti Elvar að koma upp á skríni en honum var haldið föstum. Hann komst ekki neitt. Annar dómarinn dæmdi villu á Belgana en hinn dómarinn dæmdi fimm sekúndur á okkur.
Ef við værum ekki þetta litla lið, Ísland, hefði þetta aldrei verið dæmt. Slóvenar eða Frakkar hefðu aldrei fengið dæmdar á sig fimm sekúndur þarna. Það var svo margt annað, Elvar drævaði inn og átti að fá tvö víti, ég fékk á mig villur sem mér fannst galnar. Eflaust má skrifa þetta á virðingarleysi gagnvart okkur því við erum litla þjóðin. Og við verðum að sætta okkur við það, við erum á þessum stað og þurfum að vinna okkur þaðan.
En það er verst að geta ekki gefið fólkinu í stúkunni þennan fyrsta sigur. Stemningin var svo geggjuð, það voru allir svo klárir í þetta, og stuðningurinn var ómetanlegur. Ég vil að það komist til fólksins að við lítum ekki á það sem sjálfsagðan hlut.
Við leggjum okkur alla í þetta verkefni, þetta er ógeðslega gaman, en um leið er ógeðslega svekkjandi að tapa á þennan hátt.
Þetta eru tveir leikir á stórmóti, við erum með tækifæri til að vinna á en nýtum þau ekki. Það er svo stutt á milli í þessu.“
Í fyrri hálfleik áttuð þið frábæran varnarkafla þar sem þið fengu á ykkur eina körfu á sjö mínútum. Var það ekki tækifærið sem þið áttuð að nýta til að ná afgerandi forystu í leiknum?
„Já, ég er alveg sammála því. Við fórum kannski aðeins fram úr okkur þegar við náðum sjö til átta stiga forystu og töpuðum boltanum í stað þess að róa leikinn aðeins niður og fá eitthvað auðvelt.
En þetta fer í reynslubankann. Við erum þannig séð allir á okkar fyrsta stórmóti. Ég var 20 og 22 ára á hinum mótunum, síðan liðu átta ár og ég get ekki sagt að ég sé með einhverja brjálaða reynslu af því að vera á stórmóti. Þetta skrifast á það að einhverju leyti.
Við erum ekki oft á þessu stóra sviði, við viljum gera allt rétt og á öðrum degi hefði þetta getað gengið upp.“
En það er stutt í næsta leik, þið mætið Pólverjum annað kvöld. Nú fer væntanlega öll einbeiting á hann?
Við sleikjum sárin í tvo tíma eða svo en síðan er ekki í boði að hugsa mikið um þennan leik lengur. Hann er búinn, mótið er ekki einu sinni hálfnað og við eigum þrjá hörkuleiki eftir. Pólverjar spila í kvöld, þeir fá minni svefn en við og styttri tíma til að hlaða batteríin, og við mætum þeim með kassann úti. Við höldum áfram að leggja allt í þetta," sagði Martin Hermannsson.