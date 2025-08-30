Stjörnurnar með stórleik í sigri

Þýskaland tók á móti Litháen í fyrsta leik dagsins á Evrópumóti karla í körfubolta í dag en leikið var í Tampere í Finnlandi. Óhætt er að segja að ríkjandi heimsmeistarar í þýska landsliðinu hafi átt þægilegan dag en liðið vann sannfærandi sigur, 107:88.
Þrjú þekktustu nöfn Þjóðverja áttu frábæran leik í dag en Dennis Schroder skoraði 26 stig, tók þrjú fráköst og gaf sex stoðsendingar. Frans Wagner skoraði 24 stig, tók sjö fráköst og gaf fjórar stoðsendingar og þá skoraði Daniel Theis 23 stig, tók sex fráköst og gaf eina stoðsendingu.
Rokas Jokubaitis var atkvæðamestur Litháa í dag en hann skoraði 20 stig, tók þrjú fráköst og gaf sjö stoðsendingar.
Eftir leikinn er Þýskaland á toppi B-riðils með fullt hús stiga eftir þrjá leiki en Litháar eru í öðru sæti eftir að hafa unnið tvo leiki og tapað einum.