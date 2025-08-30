Þá voru kannski tveir Íslendingar í stúkunni

„Þetta er eins og árshátíð körfuboltans á Íslandi," segir Teitur Örlygsson, fyrrverandi landsliðsmaður.
Hann er í stórum hópi Íslendinga sem nú eru í Katowice í Póllandi til að fylgjast með karlalandsliðinu taka þátt í Evrópumótinu.
„Ég er alltaf að hitta nýtt fólk sem kemur úr öllum áttum. Sumir keyra hingað og aðrir fljúga, það verða víst einhverir 1.500 Íslendingar á þessum leik," sagði Teitur við mbl.is í miðborg Katowice í dag en þar leikur Ísland við Belgíu klukkan 14 að staðartíma, eða 12 á hádegi að íslenskum tíma.
„Þetta er þriðja keppnin okkar og körfuboltasamfélagið heima beið lengi eftir því að við stigum þetta skref og færum inn á stórmót. Fyrsta kynslóðin gerði þetta 2015, Pavel, Hlynur, Logi og þessir strákar voru í Berlín, sem var rosalega skemmtilegt.
Svo vorum við í Helsinki 2017, misstum af einni keppni 2022 en erum komnir hingað aftur. Ég held að fólk geri sér grein fyrir því að við höfum aldrei átt eins marga leikmenn sem spila á háu stigi í Evrópu og komnir í alvöruna.
Ég er náttúrulega búinn að vera svo lengi í þessu og var að tala við gamla félaga mína um þá tíma þegar við spiluðum erlendis og það voru kannski tveir Íslendingar í stúkunni, sem þá voru námsmenn í borginni, eða eitthvað svoleiðis.
Það er dásamlegt að fá að vera með á þessu ferðalagi. Núna er þetta dálítið eins og árshátíð körfuboltans á Íslandi. Maður sér gamla andstæðinga út um allt en núna erum við öll í sama liði eins skrýtið og það er.
Ég er búinn að fylgja fótboltanum líka – þetta er bara ógeðslega gaman. Það jafnast ekkert á við svona utanlandsferðir," sagði Teitur Örlygsson.