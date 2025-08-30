Þetta er alveg æðislegt

„Þetta er æðislegt, alveg æðislegt," sagði Kristinn Albertsson formaður Körfuknattleikssambands Íslands, þegar mbl.is hitti hann í Katowice í Póllandi í morgun.
Þá var íslenska stuðningsfólkið að safnast saman í miðborginni til að hita upp fyrir leik Íslands og Belgíu á EM 2025 sem hefst klukkan 12 að íslenskum tíma, 14 að staðartíma.
„Að horfa á þetta og sjá allan þennan stuðning sem liðið fær. Vonandi geta strákarnir gert eitthvað skemmtilegt fyrir allt þetta stuðningsfólk í leiknum á eftir," sagði Kristinn.
„Ég vona bara að þetta verði skemmtilegur leikur sem endi rétt. Ég held að við eigum alveg góðan séns.
Það er auðvitað alltaf þessi fína lína að stilla væntingar og spennustig. Ég held að spennustigið hafi svolítið farið með okkur í fyrsta leiknum og nú er spurningin hvort leikmennirnir nái að virkja það á réttan hátt í dag, eða ekki. Ég hef trú á að það takist.“
Þú ert að sjálfsögðu að vonast eftir fyrsta sigrinum í leik á stórmóti eins og allir aðrir.
„Já, það væri ekki verra að fá sigur í dag, en maður verður að stilla væntingunum í hóf. Það er afrek út af fyrir sig að vera komnir hingað," sagði Kristinn Albertsson.