Íþróttir | Körfubolti | mbl | 30.8.2025 | 11:05 | Uppfært 11:43

Væri ofboðslega gaman fyrir þetta samfélag

Teitur Örlygsson, Friðrik Ragnarsson og þeirra fólk í miðborg Katowice …
Teitur Örlygsson, Friðrik Ragnarsson og þeirra fólk í miðborg Katowice í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Pelle Larsson, hér í leik með Miami Heat, var stigahæstur allra á vellinum í dag.

Svíþjóð með þægilegan sigur

» Fleiri tengdar fréttir

Teitur Örlygsson, einn af burðarásum íslenska landsliðsins í lok síðustu aldar, telur góða möguleika fyrir hendi til að vinna Belga á EM karla í körfubolta í Katowice í dag.

„Ég held að fyrirfram sé þetta stærsti sénsinn okkar á þessu móti. Skærasta stjarna Belganna meiddist í undirbúningnum og svo þekkjum við til þeirra. Elvar spilaði í þessari deild fyrir fáum árum og það væri ofboðslega gaman fyrir þetta samfélag að ná í fyrsta sigurinn á EM, sagði Teitur við mbl.is í miðborg Katowice í morgun en hann lék 118 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1986 til 2000 og spilaði um skeið sem atvinnumaður í Grikklandi.

„Það er allt upp á tíu hérna í Katowice, þetta búið að vera svo gaman. Það vantar bara þennan sigur til að þetta sé fullkomið.“

Hvað vantaði til þess að vinna Ísrael í fyrsta leiknum?

Bláa hafið í miðborg Katowice fyrir leikinn í dag.
Bláa hafið í miðborg Katowice fyrir leikinn í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson

„Það var hittnin sem réð úrslitum, skotin utan af velli. Við komumst ansi langt þegar við hittum vel og á þessu ráðast oft úrslitin. Ísraelsmennirnir skutu betur en við og það gerði útslagið.

Við söknuðum Hauks Helga mjög mikið því þar hefði hann getað límt sig á Roman Sorkin við þriggja stiga línuna, sem er ekki leikur sem hentar Tryggva.

Svo komum við sofandi inn í seinni hálfleik og töpum leiknum þar, missum þetta upp í tveggja stafa tölu og það er ekki hægt á móti svona góðum liðum.“

Teitur kveðst hafa góða tilfinningu fyrir leiknum eftir að hafa rætt við nokkra leikmannanna í gærkvöld.

„Ég hitti nokkra af strákunum í gær þegar þeir fengu frí og máttu fara út af hótelinu. Mér leist rosalega vel á hvernig þeir voru stemmdir og svo þurfum við áhorfendur að hjálpa þeim yfir erfiðu kaflana í dag," sagði Teitur Örlygsson.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Pelle Larsson, hér í leik með Miami Heat, var stigahæstur allra á vellinum í dag.

Svíþjóð með þægilegan sigur

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Gagnrýndi meðverjendur og bað þá afsökunar Pútín hafi „leikið á“ Trump ef ekkert verður af fundi Vissi ekki í hvað stefndi Hildur Sverris segir af sér
Fleira áhugavert
Tveir á slysadeild: Búið að ráða niðurlögum eldsins Hjálpaði lögreglu að upplýsa málið Óábyrg ummæli byggð á röngum forsendum Æskilegt að Evrópuleikir verði á Ísafirði
Loka