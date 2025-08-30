Teitur Örlygsson, einn af burðarásum íslenska landsliðsins í lok síðustu aldar, telur góða möguleika fyrir hendi til að vinna Belga á EM karla í körfubolta í Katowice í dag.
„Ég held að fyrirfram sé þetta stærsti sénsinn okkar á þessu móti. Skærasta stjarna Belganna meiddist í undirbúningnum og svo þekkjum við til þeirra. Elvar spilaði í þessari deild fyrir fáum árum og það væri ofboðslega gaman fyrir þetta samfélag að ná í fyrsta sigurinn á EM, sagði Teitur við mbl.is í miðborg Katowice í morgun en hann lék 118 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1986 til 2000 og spilaði um skeið sem atvinnumaður í Grikklandi.
„Það er allt upp á tíu hérna í Katowice, þetta búið að vera svo gaman. Það vantar bara þennan sigur til að þetta sé fullkomið.“
Hvað vantaði til þess að vinna Ísrael í fyrsta leiknum?
„Það var hittnin sem réð úrslitum, skotin utan af velli. Við komumst ansi langt þegar við hittum vel og á þessu ráðast oft úrslitin. Ísraelsmennirnir skutu betur en við og það gerði útslagið.
Við söknuðum Hauks Helga mjög mikið því þar hefði hann getað límt sig á Roman Sorkin við þriggja stiga línuna, sem er ekki leikur sem hentar Tryggva.
Svo komum við sofandi inn í seinni hálfleik og töpum leiknum þar, missum þetta upp í tveggja stafa tölu og það er ekki hægt á móti svona góðum liðum.“
Teitur kveðst hafa góða tilfinningu fyrir leiknum eftir að hafa rætt við nokkra leikmannanna í gærkvöld.
„Ég hitti nokkra af strákunum í gær þegar þeir fengu frí og máttu fara út af hótelinu. Mér leist rosalega vel á hvernig þeir voru stemmdir og svo þurfum við áhorfendur að hjálpa þeim yfir erfiðu kaflana í dag," sagði Teitur Örlygsson.