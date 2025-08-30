Craig Pedersen landsliðsþjálfari karla í körfuknattleik átti erfitt með mál eftir ósigurinn gegn Belgum í dag.
Íslenska liðið virtist vera með sigurinn í hendi sér lengst af leiknum en leikur þess hrundi, Belgar komust yfir þegar 66 sekúndur voru eftir og unnu að lokum með sjö stigum.
„Við enduðum ekki nógu vel og töpuðum leiknum á þessum síðustu fjórum mínútum þar sem við töpuðum 16:2. Það eru gríðarleg vonbrigði að tapa leik eftir að hafa verið með forystuna í einar 38 mínútur af 40.
Við köstuðum þessu frá okkur á síðustu mínútunum," sagði Pedersen við mbl.is og var augljóslega algjörlega miður sín yfir því sem gerðist í lok leiksins.
Þetta var góður leikur lengi vel, við hittum ekkert sérstaklega vel en þannig er þetta stundum. Við skoruðum stigin á annan hátt.
Ég er gríðarlega vonsvikinn yfir þessu, mun svekktari en með fyrsta leikinn gegn Ísrael vegna þess að í dag vorum við með þetta allt í okkar höndum og höfðum góða stjórn á leiknum.
Það er erfitt að átta sig á ákveðnum hlutum núna, maður þarf að skoða leikinn aftur af myndbandi til að sjá ákveðna þætti og hvernig þeir fóru. En eins einfalt og það er – í körfubolta er aldrei gott að skora ekki stig!“
Hvað gerðist í þessu atviki þegar boltinn er dæmdur af ykkur þegar 15 sekúndur eru eftir og staðan er 67:64 fyrir Belga?
„Við vorum of lengi að taka innkastið, höfðum fimm sekúndur til þess. Það var mjög stór dómur, vegna þess að annar dómarinn dæmdi brot á Belgana. Ef við hefðum fengið það hefðum við fengið vítaskot og boltann að auki, og það hefði getað gjörbreytt leiknum.
Maður veit ekki hvað hefði gerst en það var mjög stór dómur að dæma boltann af okkur á þessum tímapunkti.“
Næst er það Pólland annað kvöld, hvernig verður að fara í þann leik eftir þennan?
„Við verðum að reyna að læra af þessu, taka okkur saman í andlitinu og vera klárir í leikinn annað kvöld," sagði Craig Pedersen.