Ægir Þór Steinarsson fyrirliði karlalandsliðsins í körfuknattleik sagði að það væri sárt að hafa ekki nýtt góð tækifæri til að stinga Belga af í leik liðanna á EM í Katowice í dag.
Belgar komust yfir þegar 66 sekúndur voru eftir af leiknum og unnu hann að lokum 71:64 eftir að Ísland hafði haft yfirhöndina allan tímann.
„Já, það hægt að segja að við höfum lent í ákveðnu mótlæti á þessum lokamínútum. Dómar féllu ekki með okkur, skotin rötuðu ekki niður, en á sama tíma tókst Belgunum að sækja þennan sigur," sagði Ægir við mbl.is eftir leikinn í Spodek-höllinni.
Það er gríðarlega svekkjandi að upplifa það að við vorum liðið sem var með þennan leik, við stjórnuðum þessum leik, og áttum að vinna þennan leik - en þannig fer þetta ekki alltaf í þessu sporti.
Það er ótrúlega svekkjandi að upplifa þetta eins og staðan er núna.
Stuðningurinn úr stúkunni gaf okkur gríðarlega orku og kraft. Það skilaði sér inni á vellinum mestan hluta leiksins. Svo bara er þetta svona, þetta datt þeirra megin í dag en síðan er sem betur fer stutt í næsta leik. Við lærum af þessu og gerum betur.“
Í fyrri hálfleik eruð þið með öll tök á leiknum, og á kafla fenguð þið á ykkur eina körfu á sjö mínútum. Var þetta ekki kaflinn sem þið áttuð að nýta til að ná góðri forystu?
„Já, þetta er hárrétt. Okkur leið í hálfleik eins og við værum tíu til fimmtán stigum yfir, við hefðum svo hæglega getað verið tíu til fimmtán stigum yfir, en þetta voru samt bara fjögur stig.
Það er svekkjandi niðurstaða að hafa ekki náð mikið meiri mun þarna og geta unnið leikinn örugglega. En það er það skemmtilega við þessa íþrótt hvað hún er óútreiknanleg," sagði Ægir Þór Steinarsson.