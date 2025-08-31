Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.8.2025 | 15:46 | Uppfært 16:10

Áttu engin svör við Giannis

Giannis Antentokounmpo var hreinlega óstöðvandi gegn Georgíu í dag.
Giannis Antentokounmpo var hreinlega óstöðvandi gegn Georgíu í dag. AFP/Aris Messinis

Gríska undrið Giannis Antentokounmpo var óstöðvandi í sigri Grikkja gegn Georgíu, 94:53, í 3. umferð C-riðils í Limassol á Kýpur í dag.

Grikkir voru með yfirhöndina allan leikinn og var staðan orðin 46:19 í hálfleik sem reyndist of stór biti fyrir Georgíu.

Antetokounmpo skoraði 27 stig, tók átta fráköst og gaf fjórar stoðsendingar í dag sem tryggði Grikkjum 41 stigs sigur gegn Georgíu-mönnum.

Það sem stóð hins vegar út úr frammistöðu hans var skotnýtingin, en hann tók 11 skot og klikkaði aðeins tvisvar. 

Grikkir eru því efstir í C-riðli með sex stig eftir þrjá leiki og er næsti leikur þeirra á þriðjudaginn gegn Bosníu Hersegóvínu.





