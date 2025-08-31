Áttu engin svör við Giannis

Gríska undrið Giannis Antentokounmpo var óstöðvandi í sigri Grikkja gegn Georgíu, 94:53, í 3. umferð C-riðils í Limassol á Kýpur í dag.
Grikkir voru með yfirhöndina allan leikinn og var staðan orðin 46:19 í hálfleik sem reyndist of stór biti fyrir Georgíu.
Antetokounmpo skoraði 27 stig, tók átta fráköst og gaf fjórar stoðsendingar í dag sem tryggði Grikkjum 41 stigs sigur gegn Georgíu-mönnum.
Það sem stóð hins vegar út úr frammistöðu hans var skotnýtingin, en hann tók 11 skot og klikkaði aðeins tvisvar.
Grikkir eru því efstir í C-riðli með sex stig eftir þrjá leiki og er næsti leikur þeirra á þriðjudaginn gegn Bosníu Hersegóvínu.