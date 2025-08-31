Doncic óstöðvandi í sigri Slóvena

Slóvenía vann öruggan sigur á Belgíu, 86:69, í fyrsta leik þriðju umferðar D-riðils EM 2025 í körfuknattleik karla í Katowice í Póllandi í dag. Stórstjarnan Luka Doncic fór hamförum í liði Slóveníu.
Var Doncic með þrefalda tvennu en hann var langstigahæstur í leiknum með 26 stig, tók auk þess tíu fráköst og gaf ellefu stoðsendingar.
Slóvenar voru með öll tök á leiknum allan tímann í dag og voru til að mynda með tólf stiga forystu, 43:31, í hálfleik.
Vann Slóvenía að lokum 17 stiga sigur, sem er sá fyrsti hjá liðinu í riðlakeppninni. Belgía hefur sömuleiðis unnið einn leik, gegn Íslandi í gær.