Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.8.2025 | 14:07

Doncic óstöðvandi í sigri Slóvena

Luka Doncic í leik gegn Frakklandi í gær.
Luka Doncic í leik gegn Frakklandi í gær. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Tryggvi Snær Hlinason í harðri baráttu undir körfunni gegn Belgum í gær.

Tryggvi er efstur og með Jókerinn á hælunum

» Fleiri tengdar fréttir

Slóvenía vann öruggan sigur á Belgíu, 86:69, í fyrsta leik þriðju umferðar D-riðils EM 2025 í körfuknattleik karla í Katowice í Póllandi í dag. Stórstjarnan Luka Doncic fór hamförum í liði Slóveníu.

Var Doncic með þrefalda tvennu en hann var langstigahæstur í leiknum með 26 stig, tók auk þess tíu fráköst og gaf ellefu stoðsendingar.

Slóvenar voru með öll tök á leiknum allan tímann í dag og voru til að mynda með tólf stiga forystu, 43:31, í hálfleik.

Vann Slóvenía að lokum 17 stiga sigur, sem er sá fyrsti hjá liðinu í riðlakeppninni. Belgía hefur sömuleiðis unnið einn leik, gegn Íslandi í gær.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Tryggvi Snær Hlinason í harðri baráttu undir körfunni gegn Belgum í gær.

Tryggvi er efstur og með Jókerinn á hælunum

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Unglingar frá í tæpar fimm vikur af skólaárinu Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun Ekki ráðuneytisins að endurmeta Hildur Sverris segir af sér
Fleira áhugavert
Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun Búast má við töfum í Hvalfjarðargöngum næstu daga „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Guðrún vill setja mark sitt á Sjálfstæðisflokkinn