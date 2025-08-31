Eins og minn besti maður segir alltaf

„Það er ekkert annað í stöðunni nema fara upp með hökuna og áfram gakk," segir landsliðskonan fyrrverandi Björg Hafsteinsdóttir um verkefni karlalandsliðsins sem mætir Pólverjum á Evrópumótinu í Katowice í kvöld.
Þetta er síðasti leikur þriðju umferðar D-riðils en Pólverjar eru með fjögur stig eftir tvo sigra og íslenska liðið er án stiga eftir töp gegn Ísrael og Belgíu.
„Ég er búin að sjá Pólverjana spila hérna og þeir eru ansi sterkir. Þeir fengu til sín leikmann, Jordan Loyd, rétt fyrir mót sem gerir mikið fyrir þá og verður okkur erfiður, auk þess sem þeir eru hávaxnari en við," sagði Björg við mbl.is í miðborg Katowice síðdegis í dag en hún lék 33 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1986 til 1997.
„Pólverjarnir verða þreyttir eftir hörkuleik í gærkvöld. Við vorum reyndar líka í hörkuleik fyrr um daginn sem vonandi situr ekki í okkar mönnum. Það var ansi sárt að tapa honum.
Okkur stuðningsmönnunum sveið mjög að tapa og ég get rétt ímyndað mér hvernig strákunum leið. Þeir ætluðu svo sannarlega að koma með þennan fyrsta sigur.
En það er ekkert annað í stöðunni nema fara upp með hökuna og áfram gakk. Það er það eina sem virkar."
Kannski er einhver spenna farin úr þeim eftir þessa tvo fyrstu leiki?
„Já, ég vona það. Það var of mikið hökt í fjórða leikhluta, þeir fóru að verja forskotið of snemma og þorðu ekki að vinna. Þessi veggur, að vinna fyrsta leikinn á stórmóti, ætlar að reynast okkur erfiður.
En við eigum þrjá leiki eftir og það getur allt gerst. Þetta verður erfitt fyrir fullu húsi en við erum með stækkandi hóp hérna.
Ég held að við séum að nálgast tvö þúsund manns hérna, það er alltaf að fjölga í hópnum. Þetta er alveg meiriháttar stemning hérna og gaman að vera hér.
Þú sérð bara hvernig þessi umtalaða körfuboltafjölskylda er að stækka ört. Þetta er svo skemmtileg íþrótt – móðir allra íþrótta eins og minn besti maður Svali Björgvinsson segir alltaf!" sagði Björg Hafsteinsdóttir.