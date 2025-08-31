Craig Pedersen landsliðsþjálfari karla í körfuknattleik kvaðst vera mjög stoltur af frammistöðu íslenska liðsins gegn Pólverjum á Evrópumótinu í Katowice í kvöld.
Íslenska liðið komst yfir seint í leiknum, 73:70, eftir að hafa verið sextán stigum undir í síðari hálfleiknum en fékk á sig marga umdeilda dóma á lokamínútunum og Pólverjar sigldu sigrinum heim, aðallega á vítalínunni, 83:75.
„Ég vissi að við værum að gera fullt af góðum hlutum eins og í hinum tveimur leikjunum og kæmum okkur hvað eftir annað í góð skotfæri. Við komumst í góðan takt og fórum að hitta ágætlega," sagði Pedersen við mbl.is eftir leikinn.
„Elvar fann leiðir til að skora, Ægir skoraði þriggja stiga körfu og við stöðvuðum þá nokkrum sinnum vel með okkar varnarleik.
En með öll þessi brot sem þeir dæmdu á okkur á lokakafla leiksins var þetta mjög erfitt.
Ég veit ekki hvort þetta var rétt dæmt eða ekki. Manni fannst þetta óréttlátt þegar það gerðist en það má vel vera að myndböndin gefi aðra mynd af þessu. En það virðist ekki vera að við fáum sömu dóma og hin liðin.“
Þú ert væntanlega stoltur af frammistöðu liðsins í kvöld.
„Já, ég er virkilega stoltur, og við sýndum í þriðja leiknum í röð að við eigum heima á þessu stóra sviði með okkar lið.
Við munum hrista af okkur vonbrigðin eftir þennan leik og á morgun förum við að búa okkur undir að mæta Slóvenum, og reyna að standa okkur sem best á móti þeim.“
Var erfitt að rífa mannskapinn aftur upp eftir svekkelsið í leiknum við Belga?
„Nei, leikmennirnir vita að til þess að spila vel í næsta leik þá verðurðu að skilja við síðasta leik og ýta til hliðar öllum vonbrigðum sem honum fylgja. Þú sást að þeir stóðu sig vel í kvöld – unnu upp sextán stiga forskot Pólverja. Það tók sinn toll af orkunni.
Svo náðu þeir að jafna með þrist úr horninu og eftir það rúllaði leikurinn frá okkur eins og snjóbolti," sagði Craig Pedersen.