Fengum ekki séns til að vinna

Kári Jónsson landsliðsmaður í körfuknattleik var sáttur með frammistöðu Íslands gegn Póllandi í kvöld en furðaði sig yfir síðustu mínútum leiksins.
Íslenska liðið beið lægri hlut, 83:75, eftir að hafa komist yfir skömmu fyrir leikslok, 73:70.
„Það var magnað að koma til baka og vera komnir í þá stöðu sem við sem við vorum í. Svo gerast furðulegir hlutir á síðustu mínútunum sem erfitt er að útskýra og mér fannst eins og við fengum ekki eins sinni séns til að vinna. Þeir fengu víti hvað eftir annað og allt í einu vorum við komnir sjö stigum undir," sagði Kári við mbl.is eftir leikinn.
„Þetta sýnir bara karakterinn í þessu liði. Við lendum í svipuðu dæmi í gær þar sem við leiðum allan leikinn og töpum honum á lokametrunum. Það var voða þungt yfir okkur eftir leikinn í gær en svo sýnum við úr hverju við erum gerðir í dag. Þetta pólska lið er hrikalega sterkt á heimavelli og að koma til baka og komast yfir er bara magnað, en því miður þá datt þetta ekki með okkur undir lokin.”
Ísland mætir Slóveníu í næsta leik á þriðjudaginn.
„Það verður ótrúlega skemmtilegt verkefni. Maður leyfir sér vera fúll bara í dag en svo verður bara að hlaða batteríin og það verður áhugavert verkefni að tækla Luka Doncic á þriðjudaginn."