Getum búið til stemningu með góðri hittni

Jón Arnór Stefánsson, fyrrverandi lykilmaður íslenska landsliðsins í körfubolta, gerir ráð fyrir virkilega erfiðum leik gegn Pólverjum í Katowice í kvöld.
Pólland og Ísland mætast þar í lokaleik þriðju umferð D-riðils Evrópumótsins en Pólland hefur unnið báða sína leiki á meðan íslenska liðið hefur tapað báðum.
„Þetta verður alvöru verkefni á móti heimaliðinu. Pólverjar eru með gott lið, þeir hafa alltaf verið stórir og líkamlega sterkir og svo eru þeir á heimavelli með fulla höll," sagði Jón Arnór þegar mbl.is ræddi við hann í miðborg Katowice síðdegis í dag.
Jordan Loyd, nýr Bandaríkjamaður í liði Pólverja, hefur verið þeirra besti maður í fyrstu tveimur leikjunum og Jón sagði að hann væri liðinu greinilega afar mikilvægur.
„Já, hann kom inn stuttu fyrir mót, en þá höfðu Pólverjarnir misst annan sem var frábær. Við höfum spilað við þá áður og þessir gaurar hafa verið x-faktorar í þeirra velgengni.
Þetta verður erfitt verkefni. En samt, Pólverjar eru komnir áfram, og ef við náum að halda aðeins í við þá og hittum vel, sem við verðum að gera, þá getum við búið til stemningu í þessum leik.
Á móti svona varnarvegg eins og hjá Pólverjum verðum við að hitta vel fyrir utan. Við fáum ekki opnanir eins og á móti Belgunum," sagði Jón Arnór sem lék með Íslandi á EM 2015 og 2017 og lék nákvæmlega 100 landsleiki á árunum 2000 til 2019.