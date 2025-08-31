Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.8.2025 | 7:00

Íslendingar litríkir í Póllandi (myndir)

mbl.is/Eggert Jóhannesson

Íslenskir stuðningsmenn hafa sett mikinn svip á leiki Íslands í D-riðli Evrópumóts karla í körfuknattleik í pólsku borginni Katowice.

Þeir hafa litað götur borgarinnar og veitingastaði með bláa litnum sem einkennir íslenska hópinn og á leiknum gegn Belgíu í dag voru um 1.500 Íslendingar mættir í bláum búningum og studdu íslenska liðið með ráðum og dáð.

Mikil eftirvænting í Katowice (myndir)
Frétt af mbl.is

Mikil eftirvænting í Katowice (myndir)

Íslendingarnir verða eflaust áfram áberandi í Katowice í dag en klukkan 18.30 í kvöld hefst leikur Póllands og Íslands í Spodek-höllinni sem verður troðfull, 11.500 áhorfendur verða á leiknum.

Eggert Jóhannesson ljósmyndari mbl.is hefur fylgst vel með Íslendingunum og hér er myndasyrpa frá gærdeginum.

mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson
mbl.is/Eggert Jóhannesson

