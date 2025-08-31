Íslendingar litríkir í Póllandi (myndir)

Íslenskir stuðningsmenn hafa sett mikinn svip á leiki Íslands í D-riðli Evrópumóts karla í körfuknattleik í pólsku borginni Katowice.
Þeir hafa litað götur borgarinnar og veitingastaði með bláa litnum sem einkennir íslenska hópinn og á leiknum gegn Belgíu í dag voru um 1.500 Íslendingar mættir í bláum búningum og studdu íslenska liðið með ráðum og dáð.
Íslendingarnir verða eflaust áfram áberandi í Katowice í dag en klukkan 18.30 í kvöld hefst leikur Póllands og Íslands í Spodek-höllinni sem verður troðfull, 11.500 áhorfendur verða á leiknum.
Eggert Jóhannesson ljósmyndari mbl.is hefur fylgst vel með Íslendingunum og hér er myndasyrpa frá gærdeginum.