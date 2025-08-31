„Við missum forystuna í lok fyrri hálfleiks og erum lentir tíu stigum undir, en það er einhver kraftur í okkur sem mér fannst óstöðvandi," sagði Ægir Þór Steinarsson fyrirliði íslenska landsliðsins í körfuknattleik eftir tapið nauma gegn Pólverjum í kvöld, 84:75, á Evrópumótinu í Katowice.
„Við höfðum alltaf trú á að við værum að fara að koma aftur inn í leikinn. Það var svo mikil orka í húsinu frá íslensku áhorfendum og íslensku leikmönnunum sem voru að koma inn á og enn einn liðsheildar bragurinn á þessum leik. Því miður fyrir íþróttina endaði þetta þannig að við þurftum að horfa á þá á vítalínunni. Það er bara synd hvað þetta var góður leikur og hann skyldi enda eins og hann gerði," sagði Ægir við mbl.is eftir leikinn
„Þessi lokakafli skyggir á hvað þetta var gaman. Íþróttir geta dottið báðum megin og við vitum að það er þannig og það er erfitt að horfa upp á það að leikurinn endi svona. Það er mjög leiðinlegt og svekkjandi fyrir íþróttina fyrir okkur yfirhöfuð.
Í okkar sögu með þennan hóp þá líður okkur eins og við séum komnir yfir það að stríða liðum. Við reyndum að sækja þennan sigur og vorum að sækja þennan sigur þannig það er rosa erfitt eftir á að hyggja að tapa þess þegar við erum að spila svona vel.
Hjallinn við vinna leik er að verða svolítið erfiður. Mótlætið er að verða ansi erfitt og það er kannski meira að maður gerði ráð fyrir en það er bara skemmtileg áskorun fyrir næsta leik. Við náum bara að núllstilla okkur fyrir Slóveníu sem verður heldur betur skemmtilegt verkefni.
„Við sýndum það að við getum núllstillt okkur og við getum gengið í gegnum mótlæti og við kunnum að ganga í gegnum það og við sýndum það svo sannarlega í dag þannig við munum halda því áfram," sagði Ægir Þór Steinarsson.