Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.8.2025 | 17:30

Óvænt úrslit í Katowice

Ísreal fagnar mikilvægum sigri gegn Frakklandi.
Ísreal fagnar mikilvægum sigri gegn Frakklandi. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Ísrael fór með óvæntan sigur af hólmi gegn Frakklandi, 82:69, í 3. umferð D-riðils í Katowice í dag.

Seinasti tapleikur Frakka var í úrslitaleik Ólympíuleikanna í fyrra gegn Bandaríkjunum, síðan þá höfðu þeir unnið 11 leiki í röð.

Frakkar byrjuðu leikinn af krafti og voru komnir í 10 stiga forystu í fyrsta leikhluta, en Ísrel klóraði í bakkann og var staðan 36:36 í hálfleik. 

Seinni hálfleikurinn var ekkert síður spennandi en það var um miðjan 4. leikhluta þar sem Ísrael náði að slíta sig frá Frakklandi.

Ekkert gekk hjá Frökkum að koma til baka og mikilvægur sigur Ísrael var niðurstaðan.

Ísrael og Frakkland deila því efsta sæti riðilsins með fimm stig.

 


mbl.is
Fleira áhugavert
Guðrún mun kynna nýjan þingflokksformann á morgun Play segir upp 20 starfsmönnum Skoða endurgreiðslu virðisaukaskatts Hildur Sverris segir af sér
Fleira áhugavert
Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti Bjartsýnn á að halda Davíð Smára „Sem fræðimaður er ég alltaf Elsa“ Jarðskjálfti af stærðinni 3,2