Óvænt úrslit í Katowice

Ísrael fór með óvæntan sigur af hólmi gegn Frakklandi, 82:69, í 3. umferð D-riðils í Katowice í dag.
Seinasti tapleikur Frakka var í úrslitaleik Ólympíuleikanna í fyrra gegn Bandaríkjunum, síðan þá höfðu þeir unnið 11 leiki í röð.
Frakkar byrjuðu leikinn af krafti og voru komnir í 10 stiga forystu í fyrsta leikhluta, en Ísrel klóraði í bakkann og var staðan 36:36 í hálfleik.
Seinni hálfleikurinn var ekkert síður spennandi en það var um miðjan 4. leikhluta þar sem Ísrael náði að slíta sig frá Frakklandi.
Ekkert gekk hjá Frökkum að koma til baka og mikilvægur sigur Ísrael var niðurstaðan.
Ísrael og Frakkland deila því efsta sæti riðilsins með fimm stig.