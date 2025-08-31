Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.8.2025 | 21:37

Pirrandi þegar þetta er svona augljóst

Jón Axel Guðmundsson leitar leiða að körfu Pólverja í kvöld.
Jón Axel Guðmundsson leitar leiða að körfu Pólverja í kvöld.
Jón Axel Guðmundsson var óhress þegar mbl.is ræddi við hann eftir ósigur Íslands gegn Póllandi, 84:75, á Evrópumótinu í körfubolta í Katowice í kvöld.

Hann var ósáttur við lokamínútur leiksins þar sem dómararnir tóku ákvarðanir sem féllu Íslandi í óhag eftir ítrekaðar skoðanir á atvikum á sjónvarpsskjánum.

„Það eru búnir að vera tveir svona leikir í röð þar sem við höfum ekki náð sigri. Einhverra hluta vegna er það þannig þegar við komum sterkir í lokin að við þurfum að spila á móti átta mótherjum.

Seinustu fimm mínúturnar í gær og seinustu fimm mínúturnar í dag fara dómararnir bara að dæma einhverja þvælu þar sem við erum að vinna. Við erum litla Ísland og erum vanir þessu en það extra pirrandi þegar þetta er svona augljóst," sagði Jón Axel.

Hann var mjög ánægður með frammistöðu liðsins í kvöld.

„Það var gríðarlegt orkustig í liðinu eins og hefur verið allt mótið. Við vitum að við eigum heima hérna og eigum að vera búnir að ná í tvo til þrjá sigra en svona er þetta. Tryggvi var sturlaður í kvöld og gaf okkur geggjaða orku," sagði Jón Axel.

