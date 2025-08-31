Pólland - Ísland, staðan er 0:0

Pólland og Ísland mætast í þriðju umferð D-riðils á Evrópumóti karla í körfuknattleik í Katowice í Póllandi klukkan 18.30.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Pólverjar hafa unnið tvo fyrstu leiki sína og eru með 4 stig en íslenska liðið er án stiga eftir ósigra gegn Ísrael og Belgíu. Eftir fyrri leiki dagsins eru Pólverjar eina taplausa liðið. Frakkland og Ísrael eru einnig með 4 stig, Slóvenía og Belgía eru bæði með 2 stig. Fjögur efstu liðin komast áfram þannig að Ísland þarf sigur í kvöld til að eiga von í þeirra baráttu.
|Vestri
|1:1
|KR
|1:1 hérna í dag. Bæði lið ósátt við niðurstöðuna en miðað við gang leiksins held ég að þetta sé sanngjarnt.Leik lokið
|Afturelding
|1:2
|FH
|Gríðarlega mikilvæg 3 stig fyrir FH en Afturelding er komið í slæm mál.Leik lokið
|Liverpool
|1:0
|Arsenal
|90+8. Við fáum aðeins lengri uppbótartíma þar sem Timber lá aðeins eftir áðan.Wataru Endo (Liverpool) fær gult spjald