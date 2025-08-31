Íþróttir | Körfubolti | mbl | 31.8.2025 | 17:55

Pólland - Ísland, staðan er 0:0

EM karla í körfubolta

Björg Hafsteinsdóttir í Katowice í dag, spennt fyrir leik kvöldsins.

Eins og minn besti maður segir alltaf

Pólland og Ísland mætast í þriðju umferð D-riðils á Evrópumóti karla í körfuknattleik í Katowice í Póllandi klukkan 18.30.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Pólverjar hafa unnið tvo fyrstu leiki sína og eru með 4 stig en íslenska liðið er án stiga eftir ósigra gegn Ísrael og Belgíu. Eftir fyrri leiki dagsins eru Pólverjar eina taplausa liðið. Frakkland og Ísrael eru einnig með 4 stig, Slóvenía og Belgía eru bæði með 2 stig. Fjögur efstu liðin komast áfram þannig að Ísland þarf sigur í kvöld til að eiga von í þeirra baráttu.

Leiklýsing

Pólland 0:0 Ísland opna loka
0. mín. Pólland Textalýsing Velkomin með mbl.is í Spodek-höllina í Katowice þar sem Pólland og Ísland mætast í þriðju umferð D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik klukkan 18.30 að íslenskum tíma en klukkan 20.30 að staðartíma.

EM karla í körfubolta

Björg Hafsteinsdóttir í Katowice í dag, spennt fyrir leik kvöldsins.

Eins og minn besti maður segir alltaf

