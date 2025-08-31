Skutu Pólverjum skelk í bringu

Pólland sigraði Ísland í háspennuleik, 84:75, í þriðju umferð D-riðils Evrópumóts karla í körfuknattleik í Spodek-höllinni í Katowice í Póllandi í kvöld.
Íslenska liðið vann upp sextán stiga forystu Pólverja í síðari hálfleik og komst yfir, 73:70, þegar þrjár mínútur voru eftir. En pólska liðið var sterkara á viðburðaríkum lokamínútum.
Pólverjar eru þar með efstir í riðlinum og einir með fullt hús stiga, 6 stig. Ísrael og Frakkland eru með 4 stig, Slóvenía og Belgía 2 stig og Ísland er án stiga.
Ísland mætir Slóveníu í fjórðu umferðinni á þriðjudag og Frakklandi í lokaumferðinni á fimmtudag, og þarf að vinna báða leikina til að eiga von um að ná fjórða sætinu og komast í sextán liða úrslitin.
Jón Axel Guðmundsson skoraði úr fyrsta þriggja stiga skotinu og kom Íslandi í 3:2. Eftir talsverðan barning næstu mínútur komust Pólverjar í 12:3.
Íslenska liðið lék góðan varnarleik og saxaði á forskotið sem var komið niður í 14:12 og síðan 16:14. Tvær troðslur frá Tryggva hjálpuðu til.
Eftir mikla baráttu voru Pólverjar með forystu að loknum fyrsta leikhluta, 19:16.
Þeir náðu sjö stiga forystu fljótlega í öðrum hluta en Ísland hélt áfram af krafti og Tryggvi minnkaði muninn í 28:26 þegar hann var nákvæmlega hálfnaður. Þar var hann kominn með 13 stig eftir 15 mínútna leik.
Þrjú til sex stig skildu liðin að þar til Jordan Loyd skoraði tvær körfur undir lokin og Pólland var yfir í hálfleik, 41:32. Full mikill munur miðað við góðan leik íslenska liðsins sem var þremur stigum undir mínútu áður.
Pólverjar byrjuðu seinni hálfleik á að komast þrettán stigum yfir, 45:32. Voru þar með komnir með tíu stig í röð og róðurinn farinn að þyngjast fyrir íslenska liðið.
Skömmu síðar var staðan orðin 52:36 og útlitið ekki gott en þá kom fínn kafli og Ísland saxaði á forskotið jafnt og þétt. Kristinn Pálsson og Tryggvi skoruðu fimm stig á augnabliki og minnkuðu muninn í 59:51 og litlu munaði að hann færi í fimm stig. Þess í stað stóð 61:51 að þriðja leikhluta loknum.
Íslenska liðið kom inn í hann af miklum krafti og hafði minnkað muninn í 64:57 eftir þrjár mínútur. Og lét ekki þar við sitja, staðan var 66:64 þegar fimm mínútur voru eftir og Pólverjar búnir að missa sinn stærsta mann, Aleksander Balcerowski, af velli með fimm villur.
Tryggvi Snær Hlinason kom Íslandi yfir, 71:70, þegar þrjár mínútur voru eftir með troðslu eftir samvinnu við Martin og þakið var nánast að rifna af höllinni og síðan 73:70.
En á viðburðaríkum lokamínútum sigu Pólverjar framúr. Jordan Loyd skoraði og skoraði af vítalínunni og kom þeim í 81:73 á kafla sem tók óralangan tíma vegna endurtekinna skoðana á myndböndum.
Elvar minnkaði muninn í 82:75 úr vítaskotum þegar 14 sekúndur voru eftir en Loyd fór enn á vítalínuna og lokatölur 84:75.
Stig Íslands: Tryggvi Hlinason 21, Elvar Már Friðriksson 13, Martin Hermannsson 10, Ægir Þór Steinarsson 7, Kristinn Pálsson 6, Jón Axel Guðmundsson 5, Kári Jónsson 5, Orri Gunnarsson 4, Styrmir Snær Þrastarson 2, Hilmar Smári Henningsson 2.
