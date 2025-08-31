Sterkur sigur Ítalíu í Limassol

Ítalía hafði betur gegn Bosníu Hersegóvínu, 96:79, í 3. umferð C-riðils á EM karla í körfubolta í Limassol í dag.
Þetta er annar sigur Ítalíu á mótinu sem er nú með fimm stig eftir þrjá leiki.
Leikurinn var virkilega jafn framan af og var staðan í hálfleik 44:40, Ítalíu í vil.
Í 3. leikhluta náðu Ítalir síðan að slíta sig frá Bosníumönnum og voru komnir með 15 stiga forystu um miðjan 4. leikhluta.
Reyndist það of stór biti fyrir Bosníu og Ítalir fögnuðu öðrum sigri þeirra á mótinu.
Simone Fontecchio, leikmaður Detroit Pistons í NBA-deildinni, var stigahæstur Ítalíu með 39 stig.
Næsti leikur Ítalíu er gegn Spáni á þriðjudaginn og Bosnía mætir Grikklandi.