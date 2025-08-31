Tryggvi er efstur og með Jókerinn á hælunum

Tryggvi Snær Hlinason er sá leikmaður sem hefur tekið flest fráköst að meðaltali til þessa á öllu Evrópumótinu í körfuknattleik.
Tryggvi hefur tekið 24 fráköst í fyrstu tveimur leikjum Íslands, gegn Ísrael og Belgíu, eða 12 að meðaltali í leik.
Næstur á eftir honum er Nikola Vucevic frá Svartfjallalandi með 10,7 fráköst að meðaltali í þremur leikjum.
Þar á eftir kemur svo enginn annar en Nikola Jokic, serbneska NBA-stjarnan, sem hefur tekið 10 fráköst að meðaltali í leik í fyrstu þremur leikjum Serbanna.
Ísland leikur sinn þriðja leik á mótinu í kvöld þegar liðið mætir pólsku gestgjöfunum í Katowice klukkan 18.30 að íslenskum tíma.