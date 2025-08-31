„Við erum alveg með þetta, við vinnum þennan leik!"
Fyrrverandi landsliðskonurnar Kristín Jónsdóttir og Linda Stefánsdóttir, „drottningar úr KR" eins og þær sögðu sjálfar, voru eldhressar í miðborg Katowice í dag þar sem þær biðu spenntar eftir leik Íslands og Póllands á Evrópumóti karla í körfubolta.
Flautað verður til leiks í Spodek-höllinni klukkan 18.30 að íslenskum tíma, 20.30 að staðartíma, og ljóst er að þar verður gríðarleg stemning meðal 1.500 Íslendinga og 10 þúsund Pólverja.
„Nú eru bara þrír leikir eftir og við vinnum það sem eftir er. Ég spái því að við vinnum leikinn í kvöld með fimm stigum," sagði Linda við mbl.is.
„Þetta verður hrikalega skemmtilegur leikur þar sem allir njóta sín, og svo sjáum við til," sagði Kristín.
Linda lék 39 landsleiki fyrir Íslands hönd á árunum 1989 til 1999 og Kristín lék 21 leik á árunum 1995 til 2002.