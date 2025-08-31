Vil ekki búa til neinar afsakanir

Martin Hermannsson landsliðsmaður í körfuknattleik sagði að það hefði eiginlega ekki verið hægt annað en að hlægja að því sem gerðist á lokakafla leiksins gegn Póllandi á Evrópumótinu í Katowice í kvöld.
„Það var bara ekkert annað hægt en að hlæja. Ég hef spilað körfubolta í ansi mörg ár og ég hef aldrei orðið vitni að eins mikli rugli á mínum körfuboltaferli. Það er ótrúlega sárt og svekkjandi.
Ég vil hins vegar ekki búa til neinar afsakanir. Ég vil frekar að athyglin beinist að frammistöðunni, orkunni og kraftinum sem við sýndum í dag. Það fellur ekkert með okkur og það fellur ekkert með mér. Ég kem mér í allar þær stöður á vellinum þar sem mér líður vel og þetta er alltaf einhvern veginn ofan í og upp úr. Það þarf svo lítið til þess að snúa þessu við," sagði Martin við mbl.is eftir ósigurinn gegn Pólverjum, 83:75, í kvöld.
Hann hefur ekki sýnt sínar bestu hliðar á mótinu til þessa og hittnin ekki verið eins góð og oftast áður, og er vel meðvitaður um það.
„Fólk má ekki dæma mig of mikið fyrir að ég skuli ekki setja niður þessi skot. Það er náttúrulega ótrúlega svekkjandi að hitta ekki en þegar það gerist þá reynir maður að vera leiðtogi á sama tíma og við erum með fullt af frábærum leikmönnum sem geta komið boltanum ofan í körfuna og það er svo stutt á milli í þessu.
Við gætum alveg verið að standa hérna að tala um það að við séum að fara til Lettlands þess vegna, við höfum verið svo nálægt því að vinna þessa leiki.
En við verðum líka að gefa okkur klapp á bakið eftir svekkelsið í leiknum gegn Belgum gær. Það voru djúp sár sem eru lengi að gróa og það er ekki hægt að biðja um meira en þessa frammistöðu sem við sýndum í dag eftir grátlegt tap í gær.
Allir sem komu að þessum leik voru frábærir. Elvar spilaði leikinn á öðrum fæti, Tryggvi er bara úr einhverjum öðrum heimi og allir sem koma að þessum leik voru algjörlega frábærir. Þetta lofar góðu fyrir þá leiki sem eru eftir. Við verðum bara að halda áfram," sagði Martin Hermannsson.