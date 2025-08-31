Vitum að við fáum enga aðstoð

Tryggvi Snær Hlinason átti enn einn stórleikinn með íslenska landsliðinu í körfuknattleik í kvöld þegar það tapaði naumlega fyrir Pólverjum, 84:75, í þriðju umferð D-riðils Evrópumótsins í Katowice.
Hann skoraði 21 stig og tók 10 fráköst og var í fararbroddi í harðri baráttu undir báðum körfum vallarins.
Tryggvi var eins og aðrir leikmenn og aðstandendur íslenska liðsins ósáttur við ýmislegt sem gerðist á lokamínútum leiksins þegar Pólverjar náðu að tryggja sér sigurinn.
„Við vitum alveg að við erum litla liðið og fáum enga aðstoð frá utanaðkomandi í svona aðstæðum. Við þurfum bara að taka því eins og það er.
Þeir hafa náttúrulega risaleikmann í Jordan Loyd sem tók við á þeim augnablikum þar sem við áttum séns á að sækja. Hann gerði vel, fékk kannski víti sem við hefðum aldrei fengið, og það er fúlt að klára þetta svona.
Ertu annars sáttur við frammistöðuna í kvöld?
„Ég er afar stoltur af strákunum. Það er ótrúlegt magnað hvað þeir gera, og hvað við erum búnir að gera. Líka með alla aðstoðina frá stúkunni og öllu fólkinu. Við finnum kraftinn þaðan og þetta gerir okkur kleift að gera hluti sem virðast ekki vera hægt.
Við gefumst bara aldrei upp. Við vitum að við getum gert sömu hlutina og þessi lið þó þau séu sterk og það munar bara einhverjum sáralitlum atriðum.
Það er ótrúlega fúlt að allir þessir 50/50 leikir skuli enda á þennan hátt," sagði Tryggvi.
Hann spilaði í rúmar 37 mínútur í kvöld og rúmar 39 mínútur í gær. Spurður hvort þetta væri ekki farið að taka í svaraði miðherjinn:
„Ekkert mál. Þar til annað kemur í ljós!"