Dómaraskandallinn í Katowice: Þeir höfðu engar forsendur

Hvað gerðist á lokamínútunum furðulegu í leik Íslands og Póllands á Evrópumóti karla í körfuknattleik í Katowice í gærkvöld?
Ísland hafði unnið upp sextán stiga forskot Pólverja í síðari hálfleik og komst yfir, 73:70, þegar þrjár mínútur voru eftir.
Pólverjar svöruðu því með fimm stigum, 75:73. Ísland vann boltann þegar rúm mínúta var eftir og fór af stað í sókn. Þá var leikurinn stöðvaður þar sem Pólverjinn Gielo lá eftir en hann og Elvar Már Friðriksson rákust saman undir körfu Íslands.
Eftir langan fund dómaranna og skoðun á skjánum var dæmd ásetningsvilla á Elvar og Ísland fékk því ekki að halda áfram með sóknina sem var nýhafin. Pluta tók tvö vítaskot og skoraði úr öðru, 76:73, og Pólland fékk boltann.
Í kjölfarið var dæmt á Ægi Þór Steinarsson fyrir meint brot á Jordan Loyd. Ennfremur var dæmd tæknivilla á Ægi fyrir viðbrögð við dómnum. Loyd skoraði fjórum sinnum, staðan var skyndilega 81:73 og Pólland með sigurinn í höndunum.
Hörður Unnsteinsson afreksstjóri Körfuknattleikssambands Íslands hefur farið ítarlega yfir það sem gerðist og skýrði atburðarásina enn frekar fyrir mbl.is.
Hann segir að stóru mistök dómaranna séu þau að þeir hefðu ekki haft neinar forsendur til að dæma ásetningsvillu á Elvar vegna þess að engin villa var dæmd á hann þegar hann og Gielo rákust saman.
„Það eru reglur um hvað þú mátt skoða sem dómari og hvað þjálfari má skora á dómara um að skoða," segir Hörður.
„Inni í því er að þú mátt skoða það sem er kallað „upgrade" (stighækkun) á villu. Ef það er dæmd villa á gólfinu má dómarinn segja stopp og skoða hvort það sé óíþróttamannsleg villa. Hann getur tekið þá ákvörðun sjálfur.
Elvar fær villuna þannig. Svo er annað sem heitir „act of violence," ofbeldi, og þeir nota í raun það til að réttlæta að fara í skjáinn, eftir að hafa fundað á gólfinu.“
„En það sem mér finnst skrýtnast í samræðum dómaranna er að þá segir norski dómarinn: „It is an upgrade for me." En þarna var ekkert til að heimila „upgrade" því það var ekki dæmd villa. Leikurinn var stöðvaður þar sem leikmaðurinn lá eftir. Þetta var ekki ofbeldisverk, þeir læstust saman með handleggina og toguðu hvor annan niður. Leikurinn hélt áfram, þetta hafði engin áhrif á hann, en dómararnir stoppuðu hann vegna þess að Pólverjinn meiddist í öxlinni.
Grundvöllurinn fyrir því að fara í skjáinn, samkvæmt samtölunum sem eru birt, er rangur. Sú norska virðist halda að hún sé að fara að skoða „upgrade," sem var alls ekki raunin. En Pólverjarnir fá tvö skot og boltann.“
„Í kjölfarið er dæmd villa á Ægi. Hún var röng og allir sem hafa skoðað atvikið sjá það. En þá megum við ekki fara fram á endurskoðun. Craig og Baldur áttu inni eina endurskoðun og voru tilbúnir – en það má ekki endurskoða venjulega villu. Þetta er ákveðinn galli kerfisins, þetta má í NBA en ekki hjá FIBA.
Þarna voru dæmd þrjú vítaskot. Ægir bregst við með því að kasta sér í gólfið af vonbrigðum og þá kemur tæknivilla og fjórða vítaskotið.
Þarna voru komin sex vítaskot á einni og hálfri leiksekúndu.
Fyrstu tvö voru grundvölluð á röngum grunni, næstu þrjú eru rangur dómur og svo toppar hann þennan ranga dóm með því að gefa Ægi tæknivillu fyrir viðbrögðin við honum.
Þarna eru dæmd sex vítaskot sem réðu úrslitum í leiknum. Þetta er það sem við erum reiðir yfir.“
„Viðbrögðin úti í heimi eru talsverð, m.a. hjá bandaríska dómaranum fyrrverandi Todd Warnick, og við metum þetta sem hreinan skandal, orð sem maður notar ekki af léttúð. Við vorum búnir að koma okkur í þá stöðu að vinna leikinn og sá möguleiki var hrifsaður af okkur.
Á dómarafundi fyrir keppnina var talað um einmitt þetta, láta leikmennina um að klára leikinn og dómarar grípi ekki inn í atburðarásina að óþörfu. Og þarna var algjör óþarfi að gera eitthvað úr viðskiptum Elvars og Pólverjans.
Auðvitað eru dæmdar rangar villur hér og þar í öllum körfuboltaleikjum en þegar menn finna eitthvað sem er ekki til, lyktar það af einhverju öðru," segir Hörður Unnsteinsson.