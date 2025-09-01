Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.9.2025 | 14:40

Dómaraskandallinn í Katowice: Þeir höfðu engar forsendur

Íslensku áhorfendurnir þakka áhorfendum fyrir stuðninginn í leikslok í gærkvöld.
Íslensku áhorfendurnir þakka áhorfendum fyrir stuðninginn í leikslok í gærkvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
mbl.is

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Ólafur Stefánsson

Ólafur Stefánsson: Tökum ekki svona hlutum þegjandi

» Fleiri tengdar fréttir

Hvað gerðist á lokamínútunum furðulegu í leik Íslands og Póllands á Evrópumóti karla í körfuknattleik í Katowice í gærkvöld?

Ísland hafði unnið upp sextán stiga forskot Pólverja í síðari hálfleik og komst yfir, 73:70, þegar þrjár mínútur voru eftir.

Pólverjar svöruðu því með fimm stigum, 75:73. Ísland vann boltann þegar rúm mínúta var eftir og fór af stað í sókn. Þá var leikurinn stöðvaður þar sem Pólverjinn Gielo lá eftir en hann og Elvar Már Friðriksson rákust saman undir körfu Íslands.

Eftir langan fund dómaranna og skoðun á skjánum var dæmd ásetningsvilla á Elvar og Ísland fékk því ekki að halda áfram með sóknina sem var nýhafin. Pluta tók tvö vítaskot og skoraði úr öðru, 76:73, og Pólland fékk boltann.

Í kjölfarið var dæmt á Ægi Þór Steinarsson fyrir meint brot á Jordan Loyd. Ennfremur var dæmd tæknivilla á Ægi fyrir viðbrögð við dómnum. Loyd skoraði fjórum sinnum, staðan var skyndilega 81:73 og Pólland með sigurinn í höndunum.

Engar forsendur fyrir ásetningsvillu

Hörður Unnsteinsson afreksstjóri Körfuknattleikssambands Íslands hefur farið ítarlega yfir það sem gerðist og skýrði atburðarásina enn frekar fyrir mbl.is.

Elvar Már Friðriksson fékk á sig óíþróttamannslega villu sem þýddi …
Elvar Már Friðriksson fékk á sig óíþróttamannslega villu sem þýddi að Ísland missti boltann í stöðunni 75:73, Pólverjar fengu tvö vítaskot og boltann að auki. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Hann segir að stóru mistök dómaranna séu þau að þeir hefðu ekki haft neinar forsendur til að dæma ásetningsvillu á Elvar vegna þess að engin villa var dæmd á hann þegar hann og Gielo rákust saman.

„Það eru reglur um hvað þú mátt skoða sem dómari og hvað þjálfari má skora á dómara um að skoða," segir Hörður.

„Inni í því er að þú mátt skoða það sem er kallað „upgrade" (stighækkun) á villu. Ef það er dæmd villa á gólfinu má dómarinn segja stopp og skoða hvort það sé óíþróttamannsleg villa. Hann getur tekið þá ákvörðun sjálfur.

Elvar fær villuna þannig. Svo er annað sem heitir „act of violence," ofbeldi, og þeir nota í raun það til að réttlæta að fara í skjáinn, eftir að hafa fundað á gólfinu.“

Grundvöllurinn var rangur

„En það sem mér finnst skrýtnast í samræðum dómaranna er að þá segir norski dómarinn: „It is an upgrade for me." En þarna var ekkert til að heimila „upgrade" því það var ekki dæmd villa. Leikurinn var stöðvaður þar sem leikmaðurinn lá eftir. Þetta var ekki ofbeldisverk, þeir læstust saman með handleggina og toguðu hvor annan niður. Leikurinn hélt áfram, þetta hafði engin áhrif á hann, en dómararnir stoppuðu hann vegna þess að Pólverjinn meiddist í öxlinni.

Ægir Þór Steinarsson fékk á sig villu og tæknivillu að …
Ægir Þór Steinarsson fékk á sig villu og tæknivillu að auki og Pólland fékk fjögur skot. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Grundvöllurinn fyrir því að fara í skjáinn, samkvæmt samtölunum sem eru birt, er rangur. Sú norska virðist halda að hún sé að fara að skoða „upgrade," sem var alls ekki raunin. En Pólverjarnir fá tvö skot og boltann.“

Máttum ekki fara fram á endurskoðun

„Í kjölfarið er dæmd villa á Ægi. Hún var röng og allir sem hafa skoðað atvikið sjá það. En þá megum við ekki fara fram á endurskoðun. Craig og Baldur áttu inni eina endurskoðun og voru tilbúnir – en það má ekki endurskoða venjulega villu. Þetta er ákveðinn galli kerfisins, þetta má í NBA en ekki hjá FIBA.

Þarna voru dæmd þrjú vítaskot. Ægir bregst við með því að kasta sér í gólfið af vonbrigðum og þá kemur tæknivilla og fjórða vítaskotið.

Þarna voru komin sex vítaskot á einni og hálfri leiksekúndu.

Fyrstu tvö voru grundvölluð á röngum grunni, næstu þrjú eru rangur dómur og svo toppar hann þennan ranga dóm með því að gefa Ægi tæknivillu fyrir viðbrögðin við honum.

Þarna eru dæmd sex vítaskot sem réðu úrslitum í leiknum. Þetta er það sem við erum reiðir yfir.“

Hörður Unnsteinsson er afreksstjóri KKÍ og var á vettvangi við …
Hörður Unnsteinsson er afreksstjóri KKÍ og var á vettvangi við bekk íslenska liðsins í gærkvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Metum þetta sem hreinan skandal

„Viðbrögðin úti í heimi eru talsverð, m.a. hjá bandaríska dómaranum fyrrverandi Todd Warnick, og við metum þetta sem hreinan skandal, orð sem maður notar ekki af léttúð. Við vorum búnir að koma okkur í þá stöðu að vinna leikinn og sá möguleiki var hrifsaður af okkur.

Fjallar um kolranga og dýrkeypta dóma
Frétt af mbl.is

Fjallar um kolranga og dýrkeypta dóma

Á dómarafundi fyrir keppnina var talað um einmitt þetta, láta leikmennina um að klára leikinn og dómarar grípi ekki inn í atburðarásina að óþörfu. Og þarna var algjör óþarfi að gera eitthvað úr viðskiptum Elvars og Pólverjans.

Auðvitað eru dæmdar rangar villur hér og þar í öllum körfuboltaleikjum en þegar menn finna eitthvað sem er ekki til, lyktar það af einhverju öðru," segir Hörður Unnsteinsson.

Tengdar fréttir

EM karla í körfubolta

Ólafur Stefánsson

Ólafur Stefánsson: Tökum ekki svona hlutum þegjandi

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Yfir 800 látnir eftir skjálftann Valdataflið í Valhöll berst inn í þing Furðar sig á orðum Sólveigar Önnu um „woke-súluna“ Bjóða 20% meðeign sjóðs til íbúðakaupa
Fleira áhugavert
Segir störfin ekki koma aftur til Eyja Heimar ræða við leigutaka Yfir 800 látnir eftir skjálftann Býst við að milljónir lesi um afrekið