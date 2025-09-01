Eiga heima á stóra sviðinu

Íslenska landsliðið hefur sýnt og sannað að það á heima á stóra sviðinu í evrópskum körfubolta með frammistöðu sinni í fyrstu þremur leikjunum í D-riðli Evrópumótsins í Katowice.
Í gærkvöld var það skammt frá því að vinna góðan sigur, annan daginn í röð, þegar það vann upp sextán stiga forskot Pólverja, komst þremur stigum yfir en mátti lúta í lægra haldi eftir afar sérstakar lokamínútur þar sem segja má að hlutirnir hafi fallið með Pólverjum.
Á laugardaginn tapaði liðið fyrir Belgíu í leik sem það átti svo sannarlega að vinna eftir að hafa verið yfir í 38 mínútur.
