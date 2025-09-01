Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 1.9.2025 | 7:30

Eiga heima á stóra sviðinu

Tryggvi Snær Hlinason var að öðrum ólöstuðum besti maður vallarins …
Tryggvi Snær Hlinason var að öðrum ólöstuðum besti maður vallarins í gærkvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Íslenska landsliðið hefur sýnt og sannað að það á heima á stóra sviðinu í evrópskum körfubolta með frammistöðu sinni í fyrstu þremur leikjunum í D-riðli Evrópumótsins í Katowice.

Í gærkvöld var það skammt frá því að vinna góðan sigur, annan daginn í röð, þegar það vann upp sextán stiga forskot Pólverja, komst þremur stigum yfir en mátti lúta í lægra haldi eftir afar sérstakar lokamínútur þar sem segja má að hlutirnir hafi fallið með Pólverjum.

Á laugardaginn tapaði liðið fyrir Belgíu í leik sem það átti svo sannarlega að vinna eftir að hafa verið yfir í 38 mínútur.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Yfir 600 látnir eftir jarðskjálfta í Afganistan Hættulegt ef Trump nær stjórn á peningamálastefnu Segir skipun samgönguráðs lykta af kjördæmapoti Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi
Fleira áhugavert
Pattstaða í málinu því vélin fer hvergi Segir störfin ekki koma aftur til Eyja „Kunna kennarar að kenna lestur?“ Villa í Google Maps eða óljósar merkingar Vegagerðarinnar loka Reykjanesbraut