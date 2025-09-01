Ekkert lið hefur stöðvað Luka Doncic

Craig Pedersen þjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik segir að hann og leikmenn liðsins hafi algjörlega hætt að hugsa um leikinn viðburðaríka gegn Pólverjum og einbeiti sér algjörlega að viðureigninni við Slóveníu á morgun.
Mikið gekk á í lok leiksins gegn Pólverjum eins og ítarlega hefur verið fjallað um og Pedersen var sjálfur afar reiður yfir því sem þar gerðist.
„Auðvitað hefur þetta verið erfitt en við höfum ákveðið að segja skilið við leikinn gegn Pólverjum, viljum ekki sitja fastir í að hugsa um hann. Við höfum engin efni á að láta hann trufla undirbúninginn fyrir næsta leik. Við leggjum hann til hliðar og öll okkar einbeiting beinist að því að mæta Slóvenum á morgun, til þess að við getum náð góðum leik þar," sagði Pedersen þegar mbl.is ræddi við hann á liðshótelinu í Katowice í dag.
Hvernig verður að mæta Slóvenum? Þeir hafa tapað tveimur leikjum og þurfa nauðsynlega á sigri að halda.
„Það er alltaf gaman að mæta stórstjörnum heimsins eins og Luka Doncic. Þegar maður sér hann sjálfur spila finnst manni hann í raun enn betri en maður áttaði sig á. Hann getur gjörsamlega stjórnað leikjum með stigaskori, fráköstum og stoðsendingum. Hann gerir liðsfélagana betri og er í raun ótrúlegur leikmaður.
En við þurfum að gera það sem við getum gegn honum og vera með góða stjórn á því sem samherjar hans gera. Þeir eru líka góðir en að sjálfsögðu er hann lykilmaðurinn.
Engu liði í heiminum hefur tekist að stöðva Doncic og þess vegna megum við ekki setja alla okkar einbeitingu í það. Auðvitað höfum við góðar gætur á honum en við verðum líka að gæta að öðrum hlutum, reyna að halda hinum niðri, og svo tekst okkur vonandi sjálfum að hitta betur úr okkar skotum en í undanförnum leikjum.“
Hvernig er ástandið á hópnum eftir þrjá leiki á fjórum dögum? Eru einhver meiðsli farin að hjá mannskapinn?
„Elvar hefur fengið högg á sig og þannig er um fleiri í hópnum en ég vonast til að allir verði klárir í slaginn á morgun. Á svona móti gerist margt á stuttum tíma og það lenda alltaf einhverjir í einhvers konar meiðslum en okkur tekst vonandi að komast í gegnum það.“
Áttu eftir að nýta hópinn á einhvern hátt öðruvísi í þessum tveimur leikjum sem eftir eru?
„Við þurfum að sjá til hvernig leikirnir þróast. Ég býst við því að við reynum að skipta örar inn á þar sem leikmennirnir eru farnir að þreytast þar sem komið er inn í fjórða leik á svona móti.
En þetta ræðst af því hvernig leikirnir þróast og hvernig okkur hentar að spila gegn leikstíl mótherjanna. Sem dæmi spilaði Kári lítið fyrst en svo var hann með talsvert stórt hlutverk í síðasta leik. Hann lék mjög vel gær og aðrir hafa komið vel inn í hina leikina.
Það var gaman að sjá í leiknum í gær hve margir komu öflugir inn af bekknum og við gátum hvílt lykilmennina þegar með þurfti.“
Tryggvi Hlinason hefur spilað í 37-39 mínútur í hverjum leik. Gæti hann ekki þurft meiri hvíld þegar komið er svona langt fram í mótið?
Það gætu gefist tækifæri til að hvíla hann aðeins meira í leiknum á morgun. Slóvenar eru með einn leikmann í hans stærðarflokki, ekki þrjá eins og Pólverjarnir, og þar gætum við sætt lagi þegar þeirra stærsti maður er utan vallar að gefa Tryggva aukahvíld.
Þetta ræðst líka af hraðanum í leiknum þannig að við þurfum bara að sjá til. Tryggvi hefur verið stórkostlegur á mótinu til þessa og vonandi verður allt liðið stórkostlegt á morgun," sagði Craig Pedersen.