Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.9.2025 | 11:05

Fimm NBA-stórstjörnur og Tryggvi

Tryggvi Snær í leiknum við Pólland í gær.
Tryggvi Snær í leiknum við Pólland í gær. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Tryggvi Snær Hlinason hefur verið besti leikmaður Íslands á EM karla í körfubolta í Katowice í Póllandi.

Tölfræði Tryggva í fyrstu þremur leikjunum, gegn Ísrael, Belgíu og Póllandi, er mögnuð en hann er með 30 framlagsstig að meðaltali í leik.

Miðherjinn stóri og stæðilegi er með 18 stig, 11,3 fráköst, 1,3 stoðsendingar, 2,7 varin skot og einn stolinn bolta að meðaltali í leik. Enginn á mótinu er með fleiri fráköst eða varin skot.

Tryggvi er í sjötta sæti yfir þá leikmenn sem eru með flest framlagsstig að meðaltali í leik á mótinu. Aðeins leikmenn í NBA-deildinni í Bandaríkjunum eru fyrir ofan Tryggva á listanum.

Leikmenn með flest framlagsstig á EM:

  1. Luka Doncic leikmaður Slóveníu og LA Lakers – 37
  2. Lauri Markkanen leikmaður Finnlands og Utah Jazz – 33,7
  3. Nikola Jokic leikmaður Serbíu og Denver Nuggets – 33,3
  4. Giannis Antetokounmpo leikmaður Grikklands og Milwaukee Bucks – 30
  5. Alperen Sengun leikmaður Tyrklands og Houston Rockets – 30
  6. Tryggvi Snær Hlinason leikmaður Íslands og Bilbao á Spáni – 26,7

