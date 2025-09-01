Fimm NBA-stórstjörnur og Tryggvi

Tryggvi Snær Hlinason hefur verið besti leikmaður Íslands á EM karla í körfubolta í Katowice í Póllandi.
Tölfræði Tryggva í fyrstu þremur leikjunum, gegn Ísrael, Belgíu og Póllandi, er mögnuð en hann er með 30 framlagsstig að meðaltali í leik.
Miðherjinn stóri og stæðilegi er með 18 stig, 11,3 fráköst, 1,3 stoðsendingar, 2,7 varin skot og einn stolinn bolta að meðaltali í leik. Enginn á mótinu er með fleiri fráköst eða varin skot.
Tryggvi er í sjötta sæti yfir þá leikmenn sem eru með flest framlagsstig að meðaltali í leik á mótinu. Aðeins leikmenn í NBA-deildinni í Bandaríkjunum eru fyrir ofan Tryggva á listanum.