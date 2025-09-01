Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.9.2025 | 9:40

Fjallar um kolranga og dýrkeypta dóma

Elvar Már fékk á sig vafasama villu á lokakaflanum.
Elvar Már fékk á sig vafasama villu á lokakaflanum. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Bandaríkjamaðurinn Todd Warnick, fyrrverandi dómari og blaðamaður hjá Basketnews, skrifaði í morgun grein um lokakaflann í leik Íslands og Póllands á EM karla í körfubolta í Katowice í gær.

Íslenska liðið gerði gríðarlega vel í að komast yfir á lokakaflanum eftir að Pólland hafði verið með fínt forskot í þriðja leikhluta. Eftir það fór að halla á Ísland í dómgæslunni.

Warnick nefnir sérstaklega þrjú stór atvik þar sem hallaði á íslenska liðið en níu síðustu stig pólska liðsins komu af vítalínunni.

Atvikin sem um ræðir er óíþróttamannsleg villa sem Elvar Már Friðriksson fékk, villa fyrir utan þriggja stiga línuna sem dæmd var á Ægi Þór Steinarsson og tæknivilla sem var dæmd.

Frétt Warnicks má sjá með því að smella hér

Pirrandi þegar þetta er svona augljóst
Pirrandi þegar þetta er svona augljóst

