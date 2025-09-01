Formleg kvörtun frá KKÍ: Fannst virkilega á okkur brotið

Körfuknattleikssamband Íslands hefur sent formlega kvörtun til Körfuknattleikssambands Evrópu vegna atvika á lokamínútum leiks Íslands og Póllands á Evrópumótinu í Katowice í gærkvöld.
Þegar staðan var 73:73 og stutt eftir fékk íslenska liðið á sig þrjá umdeilda dóma og Pólverjar fengu tækifæri til að tryggja sér sigurinn með hverju vítaskotinu á fætur öðru, sem þeir gerðu.
„Við sendum rétt áðan formlega kvörtun til FIBA Europe um þessar síðustu mínútur leiksins og hver upplifun okkar var af því sem var í gangi. Nú er boltinn hjá þeim.
Við eigum svo sem ekki von á miklum viðbrögðum en númer eitt er að koma þessu á framfæri," sagði Hannes S. Jónsson framkvæmdastjóri KKÍ við mbl.is í Katowice í dag.
„Það hafa verið óformlegar umræður um þetta innan hreyfingarinnar frá því leiknum lauk í gærkvöld en með því að senda þetta formlega frá okkur þá er það alla vega til að við höfum kvartað yfir þeim vinnubrögðum sem voru í gangi á síðustu mínútum leiksins," sagði Hannes.
Ýmsir erlendir aðilar hafa vakið athygli á því sem átti sér stað og fyrrverandi körfuboltadómari frá Bandaríkjunum sagði m.a. að öll þrjú atvikin sem deilt hefur verið um hafi ranglega fallið með Pólverjum.
„Einmitt, og við höfum fengið í morgun fullt af skilaboðum frá okkar kollegum í öðrum löndum. Það finnst mér vera áhugavert.
Körfuboltadómarar vinna heilt yfir góða vinnu en þarna gerðist eitthvað sem enginn skilur á þessum síðustu 2-3 mínútum leiksins.
Yfirleitt kvartar maður ekki undan dómurum, það vill maður helst ekki. En í gær fannst okkur virkilega á okkur brotið með framkomu dómaranna. Við getum því ekki annað gert en að láta í okkur heyra," sagði Hannes S. Jónsson.