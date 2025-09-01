Hafði alltaf trú á að ég ætti erindi í liðið

Almar Orri Atlason er nýliðinn í íslenska karlalandsliðinu í körfuknattleik sem leikur þessa dagana á Evrópumótinu í Katowice í Póllandi.
Hann hefur verið í lykilhlutverki í yngri landsliðum Íslands undanfarin ár, fór m.a. á kostum með 20 ára landsliðinu í fyrra, en hefur verið í skóla í Bandaríkjunum frá 2022 og það hefur haldið aftur af tækifærum hans með landsliðinu.
Almar var valinn í æfingahópinn fyrir EM í sumar og var í 14 manna hópi sem fór í vináttuleiki í ágúst en var ekki í upphaflega 12 manna hópnum sem var valinn 19. ágúst. Daginn eftir var hann þó kominn inn þegar Haukur Helgi Pálsson þurfti að draga sig út vegna meiðsla.
Almar sagði við mbl.is á liðshóteli landsliðsins í gær að upplifunin af því að vera með liðinu á EM væri frábær.
„Þetta er búin að vera skemmtileg reynsla, fyrst að vera með liðinu á sumaræfingunum og fá tækifæri til að gera það sem manni hefur alltaf langað til að gera og ætlar sér að halda áfram að gera," sagði Almar sem er tvítugur framherji, 205 sentimetrar á hæð og uppalinn KR-ingur. Hann lék leikina fimm á undirbúningstímabilinu fyrir EM og er því kominn með átta A-landsleiki á ferilskrána.
Vegna náms í Bandaríkjunum hefur Almar ekki komið mikið til greina í A-landsliðið fram að þessu.
„Tímabilið þar er allan veturinn. Landsliðið spilar í nóvember og febrúar og maður kemst ekki í þá leiki. Þannig verður það áfram næstu tvö árin á meðan ég er í Bandaríkjunum. En þetta er farsælt skref fyrir mig á ferlinum að vera þar í háskólaboltanum, ég ákvað að fara í það verkefni, meðvitaður um að þetta myndi fylgja.“
Var þá ekki erfitt að fá leyfi frá skólanum til að spila á þessu móti? Nú eru skólarnir í Bandaríkjunum komnir í gang.
„Það var það reyndar ekki. Ég skipti um skóla í sumar, fór í Miami University of Ohio. Ég valdi þann skóla því þeir voru tilbúnir að leyfa mér að prófa að fara á EM, þeir höfðu skilning á því að þetta skipti máli og væri frábært tækifæri fyrir mig.“
Hvað ertu að læra þar?
„Ég er í svokölluðu Sport Management Leadership, sem við köllum líklega íþróttastjórnun og leiðtogahæfni á íslensku, og á tvö ár eftir af skólanum. Svo sé ég til hvernig ferillinn þróast eftir það, ég ætla í atvinnumennsku strax eftir skólann og þá þarf ég að ákveða með mínu fólki hver næstu skref verða og hvaða möguleikar eru í boði."
Kom þér á óvart að vera í endanlegum landsliðshópi fyrir þessa Evrópukeppni.
„Í sjálfu sér ekki. Ég hafði alltaf trú á að ég ætti fullt erindi í liðið. Mér fannst þetta alltaf vera eitthvað sem ég ætti möguleika á að gera, mig langaði að taka þátt í og væri fullfær um að gera."
Almar fékk tækifæri til að spila í rúmar þrjár mínútur í fyrsta leik Íslands á mótinu, gegn Ísrael, og nýtti þær vel, en hefur annars setið tilbúinn á varamannabekknum í tveimur síðari leikjunum.
„Það var klárlega gaman að taka þátt í þeim leik. Þegar tækifærið gefst verður maður að gera eins mikið úr því og mögulegt er. Auðvitað reynir maður fyrst og fremst að hjálpa til og vera jákvæður. Maður fer inn í alla leikina með von um að spila í einhverjar mínútur, en liðið fer fyrst og fremst inn í alla leiki til að vinna. Við reynum að setja okkur í þá stöðu í öllum leikjum, sama hverjir það eru sem spila og hvernig það er gert."
Hvernig hefur verið að koma inn í þennan hóp?
„Þetta hefur verið mjög gott, það hafa allir tekið mér afar vel. Auðvitað þekkti maður einhverja af leikmönnunum fyrir og svo eru aðrir sem ég er að kynnast í fyrsta skipti. En þetta eru allt frábærir strákar og tilbúnir til að hjálpa og koma manni inn í hópinn," sagði Almar Orri Atlason.