Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.9.2025 | 19:37

Litháen lagði Finnland í háspennuleik

Rokas Jokubaitis var stigahæstur hjá Litháen í kvöld.
Rokas Jokubaitis var stigahæstur hjá Litháen í kvöld. AFP/Heikki Saukkomaa

Rokas Jokubaitis var stigahæstur hjá Litháen þegar liðið hafði betur gegn Finnlandi í B-riðli Evrópumóts karla í körfubolta í Helsinki í Finnlandi í kvöld.

Leiknum lauk með naumum sigri Litháen, 81:78, en Jokubaitis skoraði 16 stig, tók tvö fráköst og gaf níu stoðsendingar í leiknum.

Mikael Jantunen og Lauri Markkanen voru stigahæstir hjá finnska liðinu með 19 stig hvor en Jantunen tók átta fráköst og Marikkanen tók ellefu fráköst.

Litháen lyfti sér upp fyrir Finnland í annað sæti riðilsins með sigrinum en bæði lið eru með 6 stig og komin áfram í útsláttarkeppnina.

mbl.is
Fleira áhugavert
Störfin koma ekki aftur til Eyja Heimar ræða við leigutaka Yfir 600 látnir eftir jarðskjálfta í Afganistan Ekki enn náðst samningar um skólaþjónustu
Fleira áhugavert
Afhenti gögnin á minnislykli Kvóti til Byggðastofnunar Ekki enn náðst samningar um skólaþjónustu Fundur með fréttamanni upphaf málsins