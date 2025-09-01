Litháen lagði Finnland í háspennuleik

Rokas Jokubaitis var stigahæstur hjá Litháen þegar liðið hafði betur gegn Finnlandi í B-riðli Evrópumóts karla í körfubolta í Helsinki í Finnlandi í kvöld.
Leiknum lauk með naumum sigri Litháen, 81:78, en Jokubaitis skoraði 16 stig, tók tvö fráköst og gaf níu stoðsendingar í leiknum.
Mikael Jantunen og Lauri Markkanen voru stigahæstir hjá finnska liðinu með 19 stig hvor en Jantunen tók átta fráköst og Marikkanen tók ellefu fráköst.
Litháen lyfti sér upp fyrir Finnland í annað sæti riðilsins með sigrinum en bæði lið eru með 6 stig og komin áfram í útsláttarkeppnina.