Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.9.2025 | 18:10

NBA-stjarnan frábær í sigri

Kristaps Porzingis fagnar í leikslok.
Kristaps Porzingis fagnar í leikslok. Ljósmynd/FIBA

Kristaps Porzingis, sem leikur með Atlanta Hawks í bandarísku NBA-deildinni, átti frábæran leik í sigri Lettlands á Portúgal, 78:62, í A-riðli Evrópumótsins í körfubolta sem er leikinn í Ríga í Lettlandi.

Porzingis skoraði 21 stig, tók níu fráköst og gaf þrjár stoðsendingar en hann var bæði stiga- og frákastahæstur í leiknum. 

Lettland er komið með fjögur stig í þriðja sæti riðilsins en Portúgal er í fimmta með tvö. 

Rafael Lisboa var atkvæðamestur í liði Portúgals en hann skoraði 17 stig, tók tvö fráköst og gaf fjórar stoðsendingar. 

mbl.is
