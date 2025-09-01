NBA-stjarnan frábær í sigri

Kristaps Porzingis, sem leikur með Atlanta Hawks í bandarísku NBA-deildinni, átti frábæran leik í sigri Lettlands á Portúgal, 78:62, í A-riðli Evrópumótsins í körfubolta sem er leikinn í Ríga í Lettlandi.
Porzingis skoraði 21 stig, tók níu fráköst og gaf þrjár stoðsendingar en hann var bæði stiga- og frákastahæstur í leiknum.
Lettland er komið með fjögur stig í þriðja sæti riðilsins en Portúgal er í fimmta með tvö.
Rafael Lisboa var atkvæðamestur í liði Portúgals en hann skoraði 17 stig, tók tvö fráköst og gaf fjórar stoðsendingar.