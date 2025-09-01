Ólafur Stefánsson: Tökum ekki svona hlutum þegjandi

Ólafur Stefánsson, einn besti handboltamaður Íslandssögunnar, tjáði sig á Facebook eftir leik Íslands og Póllands á EM karla í körfubolta í gærkvöldi.
Pólland vann 84:75-sigur eftir nokkra vægast sagt vafasama dóma sem hölluðu á íslenska liðsins. Hann vill að frammistaða Íslands veiti íþróttafólki innblástur.
„Vont er þeirra ranglæti. Verra er þeirra réttlæti,“ byrjaði Ólafur færsluna og hélt áfram:
„Stundum þarf að vinna með níu til að vinna með tveimur. Ég legg það til að hver einasti þjálfari og íþróttamaður/-kona noti frábæra frammistöðu körfuboltalandsliðsins í kvöld og allt sem þarna gerðist síðustu mínúturnar sem innblástur í að leggja x meiri fókus og orku í allar sína æfingar hvort sem er í lyftingasalinn, í hvíld, í næringarvitund, í stuðningi við liðsfélaga og yngri iðkendur, í æfingar og aukaæfingar eða í vídeófundi.
Við erum ekki að taka svona hlutum þegjandi og svarið verður sýnt með reisn inni á vellinum næstu daga, vikur, mánuði og ár, hvort sem það er karfa, sund, íshokkí, fimleikar, skák eða önnur keppni í íslenska búningnum,“ bætti hann við.
Bróðir Ólafs er Jón Arnór Stefánsson einn besti körfuboltamaður Íslands frá upphafi.