Serbar með fullt hús stiga

Aleksa Avramovic var stigahæstur hjá Serbíu þegar liðið hafði betur gegn Tékklandi í A-riðli Evrópumóts karla í körfubolta í Riga í Lettlandi í kvöld.
Leiknum lauk með stórsigri Serbíu, 82:60, en Avramovic skoraði 14 stig, tók þrjú fráköst og gaf átta stoðsendingar.
Nikola Jokic, stærsta stjarna Serba, hafði hægt um sig og skoraði 6 stig en hann tók sjö fráköst og gaf fjórar stoðsendingar.
Serbar eru með fullt hús stiga eða 8 stig í öðru sæti riðilsins ásamt Tyrklandi og eru bæði lið komin áfram í útsláttarkeppnina.