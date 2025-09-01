Íþróttir | Körfubolti | mbl | 1.9.2025 | 20:19

Serbar með fullt hús stiga

Nikolaj Jokic í leiknum í kvöld.
Nikolaj Jokic í leiknum í kvöld. Ljósmynd/FIBA

Aleksa Avramovic var stigahæstur hjá Serbíu þegar liðið hafði betur gegn Tékklandi í A-riðli Evrópumóts karla í körfubolta í Riga í Lettlandi í kvöld.

Leiknum lauk með stórsigri  Serbíu, 82:60, en Avramovic skoraði 14 stig, tók þrjú fráköst og gaf átta stoðsendingar.

Nikola Jokic, stærsta stjarna Serba, hafði hægt um sig og skoraði 6 stig en hann tók sjö fráköst og gaf fjórar stoðsendingar.

Serbar eru með fullt hús stiga eða 8 stig í öðru sæti riðilsins ásamt Tyrklandi og eru bæði lið komin áfram í útsláttarkeppnina.

