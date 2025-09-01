Sérstaklega dýrmætt fyrir afa

Kári Jónsson stimplaði sig vel inn í íslenska landsliðið í körfubolta á EM í Katowice í gærkvöld þegar það mætti Póllandi.
Kári kom lítið við sögu í fyrstu tveimur leikjunum en spilaði í 17 mínútur gegn Pólverjum og skoraði fimm stig. Meðal annars þriggja stiga körfu strax í fyrsta leikhluta.
Hann er á sínu fyrsta stórmóti og sagði við mbl.is á hóteli landsliðsins að með því væri stór draumur að rætast.
„Þetta er hrikalega gaman og draumi líkast. Maður klípur sig nokkrum sinnum á dag yfir því að vera á þessu svæði og taka þátt í þessu. Þetta er bara geggjað."
Kári fylgdist að sjálfsögðu vel með EM 2015 og 2017.
„Já, það gerði ég. Þarna var ég átján til tuttugu ára. Ég man minna eftir Berlín en ég fór til Finnlands 2017 og var í stúkunni þar og fylgdist vel með. Það var mjög gaman en þetta er öðruvísi og skemmtilegra núna.
Við vitum að það er alls ekki gefið að við komumst í hverja einustu keppni þannig að það er eins gott að maður njóti þess að vera hérna."
Kári meiddist á hné í fyrsta leiknum í úrslitakeppni Íslandsmótsins með Val í apríl og það var því alls ekki ljóst framan af sumri hvort hann kæmi til greina í EM-hópinn.
„Þetta stóð mjög tæpt, þannig séð. Ég fékk þó að vita fljótlega eftir að ég meiddist að þetta væri möguleiki, það væri raunhæft að ég væri orðinn klár um miðjan júlí þegar æfingarnar voru að byrja.
Það var gulrót fyrir mig í endurhæfingunni, þá gat maður ýtt sér lengra og haldið sér við. Þetta gekk vel, framar vonum að mörgu leyti. Það tók auðvitað tíma að ná taktinum aftur þegar æfingarnar hófust en ég er mjög þakklátur fyrir að hafa náð að vera tilbúinn fyrir þetta.
Ég gat byrjað að spila strax í undirbúningi landsliðsins, það var smá hik á mér til að byrja með en svo byggðist traustið upp á skömmum tíma. Mér hefur liðið mjög vel og hnéð tók miklum framförum á undanförnum vikum."
Kári spilaði talsvert gegn Pólverjum í gær, meira en í öðrum leikjum á mótinu.
„Maður þarf að grípa tækifærin þegar þau koma og vera klár, hvort sem maður spilar eina mínútu, tíu eða tuttugu mínútur. Ég reyndi að koma með orku og eitthvað öðruvísi inn á völlinn og hjálpa liðinu eins og mögulegt var.
Það gekk ágætlega í gær, svo verður maður að grípa tækifærið þegar það gefst næst eins vel og maður getur."
Kári er úr mikilli körfuboltafjölskyldu í Hafnarfirði, uppalinn hjá Haukum. Jón Arnar Ingvarsson faðir hans lék 102 landsleiki fyrir Ísland og Ingvar Jónsson, afi hans, hefur oft verið kallaður faðir körfuboltans í Haukum.
„Já, afi er hérna og öll fjölskyldan og það er gaman fyrir þau að upplifa þetta, og sérstaklega dýrmætt fyrir afa, held ég. Það er hrikalega skemmtilegt að vera með þau öll hérna í Katowice," sagði Kári Jónsson.