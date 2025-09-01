Tyrkland með fullt hús – fyrsti sigur Svartfellinga

Tyrkland hafði betur gegn Eistlandi, 84:64, í fjórðu umferðinni í riðlakeppni Evrópumóts karla í körfubolta í dag.
Tyrkland er með fjóra sigra eftir fjóra leiki í A-riðli, sem leikinn er í Ríga, höfuðborg Lettlands.
Alperen Sengun, leikmaður Houston Rockets í NBA-deildinni, skoraði 21 stig fyrir Tyrkland. Kristian Kullamae gerði 16 fyrir Eistland, sem hefur tapað öllum sínum leikjum.
Svartfjallaland vann sinn fyrsta sigur á mótinu er liðið sigraði Svíþjóð, 87:81, í B-riðli í Tampere í Finnlandi. Bæði lið eru með einn sigur.
Nikola Vucevic, leikmaður Chicago Bulls, skoraði 23 stig og tók 15 fráköst fyrir Svartfjallaland. Pelle Larsson skoraði 28 fyrir Svíþjóð.