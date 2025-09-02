„Ég man vel eftir fyrsta leiknum. Við fórum til Kína haustið 2011 og spiluðum þar tvo landsleiki. Það er eins og það hafi verið í gær. Nú eru leikirnir allt í einu að verða 100,“ sagði Ægir Þór Steinarsson, fyrirliði karlalandsliðs Íslands í körfubolta, við Morgunblaðið í Katowice í gær.
Ægir leikur í dag sinn 100. landsleik fyrir Íslands hönd þegar liðið mætir Slóveníu í fjórða og næstsíðasta leik sínum í D-riðli Evrópumótsins. Þar mætir hann einum besta körfuboltamanni heims, Luka Doncic, leikmanni Los Angeles Lakers, í þessum tímamótaleik.
„Þetta eru geggjuð forréttindi, að fá að spila leik númer hundrað á þessari stærðargráðu, vera á þessu móti, spila á móti þessu sögulega liði Slóvena og mæta um leið einhverjum besta sóknarmanni í heimi. Þetta verður stór leikur á alla vegu, það er ótrúlegt að hugsa til þess að það sé komið að hundraðasta leiknum og ég er afar þakklátur fyrir það,“ sagði Ægir.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.