Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 2.9.2025

„Geggjuð forréttindi“

Ægir Þór Steinarsson leikur 100. landsleikinn í dag.
Ægir Þór Steinarsson leikur 100. landsleikinn í dag.
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

„Ég man vel eftir fyrsta leiknum. Við fórum til Kína haustið 2011 og spiluðum þar tvo landsleiki. Það er eins og það hafi verið í gær. Nú eru leikirnir allt í einu að verða 100,“ sagði Ægir Þór Steinarsson, fyrirliði karlalandsliðs Íslands í körfubolta, við Morgunblaðið í Katowice í gær.

Ægir leikur í dag sinn 100. landsleik fyrir Íslands hönd þegar liðið mætir Slóveníu í fjórða og næstsíðasta leik sínum í D-riðli Evrópumótsins. Þar mætir hann einum besta körfuboltamanni heims, Luka Doncic, leikmanni Los Angeles Lakers, í þessum tímamótaleik.

„Þetta eru geggjuð forréttindi, að fá að spila leik númer hundrað á þessari stærðargráðu, vera á þessu móti, spila á móti þessu sögulega liði Slóvena og mæta um leið einhverjum besta sóknarmanni í heimi. Þetta verður stór leikur á alla vegu, það er ótrúlegt að hugsa til þess að það sé komið að hundraðasta leiknum og ég er afar þakklátur fyrir það,“ sagði Ægir.

