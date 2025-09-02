Alveg sama þó það sé stórstjarna í hinu liðinu

Elvar Már Friðriksson gekk ekki alveg heill til skógar í leiknum gegn Pólverjum, og komst heldur ekki áfallalaust í gegnum hann.
En hann er klár í slaginn gegn Slóvenum í dag klukkan 15 að íslenskum tíma en liðin mætast þá í fjórðu umferð D-riðils Evrópumótsins í Katowice í Póllandi.
„Ég var aðeins tæpur fyrir leikinn gegn Pólverjum. Ég fékk slæmt högg á læri í leiknum gegn Belgíu á laugardaginn, þá fékk ég hné í vöðvann rétt fyrir ofan hnéð og er búinn að vera vel bólginn. Svo fékk ég annað högg sama stað í leiknum við Pólverja, alveg í lokin.
En það er víst partur af þessum íþróttum að vera aðeins krambúleraður og að manni sé tjaslað saman fyrir leikina. Þetta eru fimm leikir á átta dögum, það er óvanalegt að spila svona þétt og það tekur á. Það fer bæði líkamleg og andleg orka í að vera tilbúinn fyrir hvern einasta leik og vera upp á þitt besta.
En þegar þú ert kominn inn á völlinn duga engar afsakanir eða neitt, þú verður bara að vera 100 prósent klár ef þú ætlar að taka þátt í leiknum," sagði Elvar við mbl.is á hóteli landsliðsins í Katowice í gær.
Atburðarásin í lok leiksins gegn Pólverjum, situr hún ennþá í þér?
„Já, ég held að þessi leikur fari seint úr hausnum á mér en maður reynir að ýta því frá þér. Það er erfitt að vera að hugsa um eitthvað sem þú hefur ekki stjórn á og lítið um að segja. Það er því bara áfram gakk, það er nýr leikur á morgun og nú er hausinn kominn allur þangað."
Og það er Slóvenía og Luka Doncic. Hvernig er að mæta liði með svona stórstjörnu innanborðs?
„Kannski verður leikplanið aðeins öðruvísi en venjulega. Þeirra sóknarleikur gengur 90 prósent út á Doncic sem er með boltann í höndunum og skorar ásamt því að búa til færi fyrir liðsfélagana.
En þegar þú stígur inn á völlinn er þér alveg sama hvort það sé einhver stórstjarna í hinu liðinu eða ekki. Þú ert bara í kappleik, þú ert að keppa á móti honum, og það er engin aukavirðing borin fyrir honum.
Auðvitað ber maður virðingu fyrir öllum keppinautum sínum en mér er í sjálfu sér sama hvort ég er að mæta Luka eða einhverjum öðrum. Svo verður maður kannski með stjörnur í augunum þegar leiknum er lokið!"
En þrátt fyrir að Slóvenar séu sterkir eru þeir búnir að tapa tveimur leikjum, gegn Frakklandi og Póllandi og hafa aðeins unnið Belgíu. Elvar segir að það gefi viðureigninni enn meira gildi.
„Já, það er allt undir hjá þeim og við ætlum bara fara með kassann úti í þennan leik. Við ætlum að halda okkar striki og reyna að sækja sigur. Við sýndum góðan andlegan styrk eftir Belgaleikinn yfir í Póllandsleikinn og við gerum það bara áfram.
Við erum búnir að eyða alltof miklum tíma og alltof mikilli orku í undirbúningnum fyrir þetta mót til þess að hætta núna. Við höldum áfram fram á síðustu mínútu, ekki síst fyrir alla stuðningsmennina sem eru mættir hingað til að styðja við bakið á okkur – sem er búið að vera ómetanlegt. Að upplifa að vera inni á vellinum með allt þetta fólk í stúkunni hefur verið frábært," sagði Elvar Már Friðriksson.