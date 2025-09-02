Martin Hermannsson átti sinn langbesta leik á Evrópumótinu í körfubolta í dag þegar Ísland tapaði naumlega fyrir Slóveníu í Katowice í Póllandi, 87:79.
Martin náði sér ekki á strik í fyrstu leikjum Íslands en í dag skoraði hann 22 stig, átti sex stoðsendingar og tók fjögur fráköst, og sýndi hvað eftir annað glæsileg tilþrif í leiknum. Meira í takt við það sem við höfum átt að venjast frá honum með landsliðinu undanfarin ár.
„Nú kannaðist ég við þig," var það fyrsta sem undirritaður sagði við Martin eftir leikinn og hann var snöggur að svara: „Nú kannaðist ég við sjálfan mig líka!"
Þetta er sá Martin Hermannsson sem við höfum verið að bíða eftir. Hvað breyttist?
„Já, ég held að þetta hafi skrifast á reynsluleysi. Ég hef talað um það að ég sé búinn að vera að spila á hæsta stigi í Evrópu í mörg ár en þetta er bara allt annað.
Að vera að spila fyrir þjóðina sína á stórmóti, það er eitthvað sem maður gerði fyrir átta árum síðan, þá 22 ára, þannig að ég held að ég sé núna aðeins byrjaður að læra að stilla mig.
Auðvitað var ég svekktur með sjálfan mig í þessum fyrstu leikjum en það var ekkert út af því að mér fyndist ég vera orðinn lélegur eða af því að ég væri búinn að gleyma því hvernig ég átti að skjóta körfubolta.
Ég var kannski ekki nógu vel stilltur andlega og fór aðeins fram úr mér, setti kannski of mikla óþarfa pressu á sjálfan mig fyrir þetta mót í staðinn fyrir að leyfa leiknum aðeins að koma til mín og treysta liðinu betur," sagði Martin um eigin frammistöðu á mótinu í Katowice.“
En hann er afar ánægður með liðið í heild og frammistöðuna, nema hvað sigrana vantar.
„Þessir drengir eru snillingar, þetta eru ógeðslega miklir töffarar og það er ógeðslega gaman að vera í þessum hópi og spila með þessu liði. Það er bara svo mikil ást að það er ógeðslega sárt að geta ekki endað hinum megin við línuna og unnið leikina.
Það tekur rosalega mikið á og ég brotnaði niður í fanginu á konunni eftir leik af því að það er allt að fara í þetta; hjarta, sál, blóð og allt þetta. Maður er gjörsamlega að spila á orku sem ég veit ekki hvaðan kemur.
Þetta er rosalega sárt, að ná ekki að vinna þessa leiki, og þetta er rosalega erfitt en á sama tíma sýnir þetta hversu ógeðslega góðir við erum orðnir í körfubolta. Við erum á stórmóti og erum þarna, erum inni í öllum fjórum leikjunum og eigum sigurmöguleika. Við höfum ekki leyft neinu liði að vaða yfir okkur og það sýnir að við erum komnir á rosalega góðan stað," sagði Martin tilfinningaþrunginn.
Fimm stig og mínúta eftir, trúðirðu því þar að þið gætuð unnið þetta?
„Já, 100 prósent. Ef við hefðum fengið þessa villu þarna í lokin, og ef við hefðum bara fengið eina villu í þessum leik þá hefði það verið helvíti gott. Svo er það líka bara það að mér finnst við ekki vera að spila hérna á jafningjagrundvelli.
Það er rosalega erfitt að vera alltaf að vera að fá þessar villur á sig og allir þessir 50/50 dómar enda einhvern veginn aldrei okkar megin. Ég tók þetta saman í leiknum og ég hló bara. Ég sagði við strákana að við skyldum halda áfram að hafa gaman að þessu.
Það er ekkert sem við getum gert, þetta er ekki eitthvað sem við stjórnum og ég vona að fólk sjái að við vorum að leggja allt og erum búnir að leggja allt í þetta. Stuðningurinn í stúkunni, ég get nefnt hann aftur og aftur og aftur. Bara elsku körfuboltafjölskyldan, það er ekkert fallegra í heiminum en hún.“
Mér fannst þetta ykkar heilsteyptasti leikur, ertu sammála því?
„Já, alveg klárlega. Ég væri til í að púsla nokkrum hlutum úr leikjunum fjórum saman og þá værum við með sigur. Mér fannst við vera flottir í dag. Við vorum agaðir, varnarlega flottir, sóknarlega flottir. Það er ekki hægt að biðja um mikið meira.“
Svo komu þriggja skotin sem við höfum verið að bíða eftir. Allt önnur hittni en í hinum leikjum mótsins.
„Þetta var allt annað. Ef við gætum púslað þessari hittni við Belgaleikinn, það er kannski sá leikur sem svíður mest af því að við vorum bara miklu betri. Við vinnum þann leik í níu af tíu skiptum. Það er það sem situr sárast eftir.
Svo þegar maður horfir til baka þegar mótið er búið sér maður það í réttu ljósi hvað við gerðum vel. Við erum búnir að vera mjög góðir og vorum mjög vel undirbúnir fyrir þetta mót. Þjálfarateymið er í heimsklassa.
Þeir eru búnir að leggja þetta mót fáránlega flott upp og spila á þessari miklu orku. Við erum auðvitað búnir á því en erum samt einhvern veginn að gera þetta fyrir íslenska stoltið."
Luka Doncic lendir í basli við að koma sér inn í leikinn. Þið vörðust honum virkilega vel, sérstaklega framan af.
„Hann var í mestu vandræðum, allavega í þessum leik, á fyrstu þremur villunum. Jón Axel var frábær á honum í kvöld. Leikplanið fannst mér líka vera frábært. Við ætluðum að veðja á hina leikmennina til þess að setja skotin, en því miður gerðu þeir það. Þú stoppar ekkert besta leikmann heims bara si svona.“
Það hefur ekkert lið náð að stoppa hann.
„Þetta er bara smá rúlletta sem maður þarf að veðja á. Við gerðum bara allt rétt í dag og þetta var ógeðslega flottur leikur og ógeðslega gaman. Kannski bara tapaðir boltar sem gera það að verkum að við endum ekki réttu megin við línuna í dag," sagði Martin Hermannsson.