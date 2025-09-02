Doncic er sá vinsælasti

Íslenska körfuboltalandsliðið glímir í dag við einn besta körfuboltamann heims, Luka Doncic, þegar það mætir Slóveníu í D-riðli Evrópumótsins í Katowice.
Doncic var kornungur lykilmaður í Evrópumeistaraliði Slóvena árið 2017 og hefur síðan öðlast heimsfrægð sem leikmaður Dallas Mavericks og síðan Los Angeles Lakers.
Hann er stigahæstur á mótinu með 33 stig að meðaltali í leik, á flestar stoðsendingar, 9,7 í leik, og er líka 13. hæstur í fráköstum með sjö í leik.
Þrír aðrir sem urðu Evrópumeistarar árið 2017 eru í liði Slóvena, þeir Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic og Edo Muric.
