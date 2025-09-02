Íþróttir | Körfubolti | Morgunblaðið | 2.9.2025 | 10:00

Doncic er sá vinsælasti

Luka Doncic er mótherji Íslands í dag.
Luka Doncic er mótherji Íslands í dag. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Íslenska körfuboltalandsliðið glímir í dag við einn besta körfuboltamann heims, Luka Doncic, þegar það mætir Slóveníu í D-riðli Evrópumótsins í Katowice.

Doncic var kornungur lykilmaður í Evrópumeistaraliði Slóvena árið 2017 og hefur síðan öðlast heimsfrægð sem leikmaður Dallas Mavericks og síðan Los Angeles Lakers.

Hann er stigahæstur á mótinu með 33 stig að meðaltali í leik, á flestar stoðsendingar, 9,7 í leik, og er líka 13. hæstur í fráköstum með sjö í leik.

Þrír aðrir sem urðu Evrópumeistarar árið 2017 eru í liði Slóvena, þeir Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic og Edo Muric.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
„Stofnar heilsu allra Bandaríkjamanna í hættu“ Heimar ræða við leigutaka Krefjandi aðstæður í óvenjulegri aðgerð Vilja að hætt verði við 90% hækkun
Fleira áhugavert
Hagrætt fyrir 107 milljarða: Daði mjög spenntur „Stofnar heilsu allra Bandaríkjamanna í hættu“ Kerfið misnotað en ÁTVR græðir Skoða hvort hægt verði að selja einhverjar eignir