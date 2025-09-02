Craig Pedersen, þjálfari karlalandsliðsins í körfuknattleik, var í heildina séð ánægður með frammistöðu liðsins gegn Slóveníu á Evrópumótinu í Katowice í dag.
Íslenska liðið hélt í við Luka Doncic og samherja hans allan tímann og átti sigurmöguleika fram á síðustu mínútu en tapaði að lokum 87:79 og er því enn án stiga eftir fjórar umferðir af fimm í D-riðli mótsins.
„Já, þegar liðið spilar með hjartanu og er á fullri ferð í 40 mínútur er ekki hægt að vera óánægður, þannig séð.
Það voru nokkrir kaflar í leiknum þar sem við hefðum þurft að vera aðeins beittari en til þess að eiga möguleika á að vinna sterkt lið Slóveníu þurfum við að nýta öll möguleg færi.
En ég er afar stoltur af frammistöðu liðsins og Martin átti frábæran leik, var geysilega grimmur og spilaði frábæran varnarleik. Strákarnir héldu áfram að berjast í hvert sinn sem hallaði undan fæti í leiknum. Við verðum bara að halda áfram svona og vonandi tekst okkur að spila áfram svona vel á fimmtudaginn," sagði Pedersen við mbl.is eftir leikinn.
Nú komu þriggja stiga körfurnar, ellefu slíkar, og miklu betri nýting en í hinum leikjunum á mótinu. Það hlýtur að vera ánægjuefni.
„Það voru gríðarlegar framfarir í því í dag og við hefðum svo sannarlega getað nýtt þessa hittni í einhverjum hinna leikjanna á mótinu. En við höldum áfram að einbeita okkur að þeim hlutum sem við getum bætt.“
Var þetta ekki heilsteyptasti leikur liðsins í mótinu?
„Jú, það má alveg segja það. Hvort sem maður talar um Elvar, Martin, Tryggva, Ægi, Kidda, Jón Axel og alla hina, allir sem spiluðu komu með sitt framlag en til þess að taka næsta skref og vinna svona leik þurfum við að vera aðeins beittari í nokkrum stöðum sem koma upp í leiknum," sagði Craig Pedersen.