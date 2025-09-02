Íþróttir | Körfubolti | mbl | 2.9.2025 | 22:10

Franska NBA-stjarnan fór hamförum

Guerschon Yabusele skoraði 36 stig í kvöld.
Guerschon Yabusele skoraði 36 stig í kvöld. AFP/Wojtek Radwanski

Frakkland hafði betur gegn Póllandi, 83:76, í síðasta leik 4. umferðar D-riðils, riðils Íslands, á EM 2025 í körfuknattleik í Katowice í Póllandi í kvöld.

Frakkar eru eftir sigurinn áfram í þriðja sæti riðilsins þar sem liðið er með þrjá sigra líkt og Pólverjar í öðru sæti og Ísraelar í efsta sæti.

Leikurinn í kvöld var jafn og spennandi. Pólland var yfir í hálfleik, 41:44, en í síðari hálfleik var Frakklandi sterkari aðilinn og sigldi að lokum sjö stiga sigri í höfn.

Guerschon Yabusele, leikmaður New York Knicks í NBA-deildinni, fór hamförum í liði Frakklands en hann var langstigahæstur með 36 stig og sex fráköst.

Stigahæstur hjá Póllandi var Jordan Loyd með 18 stig og fimm fráköst.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fimm af 38 hagræðingaraðgerðum lokið Heinemann-kæra í hefðbundnu ferli Varað við aukinni skriðuhættu Skoða hvort hægt verði að selja einhverjar eignir
Fleira áhugavert
Vilja aukið frjálsræði en ætla ekki að taka slaginn „Allt í skoðun“ eftir fjögurra ára bið „Þessar breytingar verða ekki óumdeildar“ Vilja aftur taka upp einkunnagjöf í tölustöfum