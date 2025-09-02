Franska NBA-stjarnan fór hamförum

Frakkland hafði betur gegn Póllandi, 83:76, í síðasta leik 4. umferðar D-riðils, riðils Íslands, á EM 2025 í körfuknattleik í Katowice í Póllandi í kvöld.
Frakkar eru eftir sigurinn áfram í þriðja sæti riðilsins þar sem liðið er með þrjá sigra líkt og Pólverjar í öðru sæti og Ísraelar í efsta sæti.
Leikurinn í kvöld var jafn og spennandi. Pólland var yfir í hálfleik, 41:44, en í síðari hálfleik var Frakklandi sterkari aðilinn og sigldi að lokum sjö stiga sigri í höfn.
Guerschon Yabusele, leikmaður New York Knicks í NBA-deildinni, fór hamförum í liði Frakklands en hann var langstigahæstur með 36 stig og sex fráköst.
Stigahæstur hjá Póllandi var Jordan Loyd með 18 stig og fimm fráköst.